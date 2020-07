Fins a dos anys i nou mesos de presó per als assaltants al centre Blanquerna

El Tribunal Suprem ha condemnat a penes d'entre 2 anys i 7 mesos i 2 anys i 9 mesos de presó als 14 assaltants l'11 de setembre de 2013 del centre cultural Blanquerna, a Madrid, per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb un delicte contra el dret de reunió. Segons informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el Suprem ha dictat aquesta nova resolució per complir la sentència de Tribunal Constitucional que el passat mes de gener va estimar parcialment el recurs de diversos dels acusats contra la primera sentència del Suprem que el gener de 2017 i va ordenar retirar l'agreujant d'actuar per discriminació ideològica així com el subtipus agreujat de delicte de danys per ser en béns d'ús públic.

En la seva nova sentència, el Suprem estima parcialment els recursos de la Fiscalia i de la Generalitat contra la sentència inicial del cas dictada el 19 de febrer de 2016 per l'Audiència Provincial de Madrid. S'hi va condemnar als acusats a penes d'entre 6 mesos i 8 mesos de presó per delicte de desordres, amb l'atenuant de reparació de dany, i a multes d'entre 1.800 i 2.400 euros per delicte de danys. El Suprem va elevar sensiblement aquesta condemna amb l'aplicació de les agreujants, després retirades pel TC.

Aquest és el vídeo del moment en el qual els ultres van irrompre a l'acte que s'estava fent al centre Blanquerna

.

Desordres públics

El Suprem, en la nova sentència, considera que l'actuació dels assaltants de Blanquerna va constituir un delicte de desordres públics en concurs amb un altre contra el dret de reunió, però sense l'atenuant de reparació de dany que veia l'Audiència de Madrid, ja que es tracta d'un delicte que no té un perjudicat concret.

La conseqüència és una elevació de les condemnes, que és de 2 anys i 7 mesos de presó per a 12 dels acusats, de 2 anys i 9 mesos de presó per a Juan Luis López García (per haver tingut un paper protagonista en els fets), i de 2 anys i 8 mesos de presó Jesús Fernando Fernández Gil, per ser qui va encapçalar l'acció il·lícita.

En el delicte de danys es mantenen les penes de multa establertes per l'Audiència de Madrid atès que el Constitucional va deixar sense efecte l'agreujament establerta en la sentència de cassació anul·lada i els seus efectes s'han d'estendre a tots els condemnats, amb independència que recorreguessin o no en empara.