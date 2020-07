L'odre de tancar el consolat de Houston eleva la tensió entre els EUA i la Xina

El Departament d'Estat dels EUA va ordenar a la Xina tancar immediatament el seu consolat a Houston (Texas), una decisió que va ser durament criticada pel Govern de Pequín, que va amenaçar de prendre represàlies si no rectifica. L'ordre dictada per Washington es va produir enmig de les tensions polítiques que enfronten les dues majors economies del món des de fa mesos i només un dia després que els EUA acusessin els serveis d'Intel·ligència xinesos de donar suport als ciberatacs de dos pirates contra empreses d'onze països per intentar robar dades de la vacuna per a la covid-19 i secrets de tecnologia militar.

Segons la portaveu del Departament d'Estat, Morgan Ortagus, el tancament del Consolat General de la Xina a Houston s'ha ordenat per protegir la propietat intel·lectual nord-americana i la informació privada dels seus ciutadans. «La Convenció de Viena estableix que els diplomàtics han de respectar les lleis i reglaments de l'Estat receptor» i «tenen el deure de no interferir en els assumptes interns d'aquest Estat», va afegir Ortagus.

La portaveu del Departament d'Estat va explicar que Washington «no tolerarà les violacions de la República Popular de la Xina a la sobirania nord-americana i la intimidació del nostre poble», de la mateixa manera «que no hem tolerat les pràctiques comercials injustes d'aquest país, el robatori de llocs de treball nord-americans i altres comportaments atroços», va assenyalar.

La Xina havia denunciat hores abans que Washington li havia exigit el tancament immediat del seu consolat general a Houston, una mesura que va qualificar de provocació «sense precedents».

El portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors xinès, Wang Wenbin, va afirmar que «els Estats Units han demanat el cessament immediat de totes les operacions del consolat a partir de el dia 24 de juliol», fet que suposa «una violació de les normes internacionals i dels acords consulars entre els dos països, així com un intent de soscavar les relacions bilaterals».

L'advertència de la Xina

«Demanem als EUA que es retractin d'aquesta decisió errònia, o en cas contrari la Xina adoptarà les represàlies legítimes i necessàries», va dir Wang, tot afegint que el tancament del consolat suposa «un augment sense precedents de les accions que els EUA han dut a terme contra la Xina».