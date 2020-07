El rei emèrit va regalar un milió d'euros a Marta Gayá perquè tingués "un nivell de vida decent"

El rei emèrit va ordenar, l'any 2011, al gestor de la seva fortuna a Suïssa, Arturo Fasana, que ajudés econòmicament a la seva amiga Marta Gayá perquè tingués "un nivell de vida decent". La mallorquina va acabar rebent un milió d'euros el 18 de novembre d'aquell mateix any i, a punt va estar de rebre un altre milió l'any següent, però l'operació es va frustrar en haver donat Joan Carles I els 65 milions d'aquest compte suís a la seva altra amiga, Corinna Larsen, amb la qual ara manté un agre enfrontament amb rerefons judicial.

L'entrega dels diners a la mallorquina Gayá es va fer en un temps rècord. Segons la documentació a la qual ha tingut accés Vozpópuli, Fasana va remetre una nota al Banc Mirabaud, el 17 de novembre de 2011, en la qual demanava que es transferissin fons de la Fundació Lucum a Marta Gayá, donada la seva delicada situació econòmica. S'hi deia: "He tingut nombroses trobades amb el client del compte esmentat (Joan Carles I), el qual m'ha traslladat la seva preocupació sobre una amiga seva. M'ha dit que la coneix des de fa 25 anys. Aquesta persona té pocs recursos financers i no gaire ingressos a causa de la seva edat (68 anys). Ell desitja assegurar-li un nivell de vida decent i ajudar-la financerament", relatava el gestor Fasana. "Per a assegurar el seu tren de vida durant els pròxims anys, ell desitja fer-li un regal de dos milions d'euros, dels quals un milió seria enguany. El pròxim lliurament es farà el 2012", afegia el gestor sobre els desitjos del Rei emèrit. I indicava: "Ell em demana expressament guardar gran discreció sobre aquest assumpte". Marta Gayà es va personar en el banc l'endemà, el 18 de novembre i va ingressar la quantitat rebuda en un compte personal creat des de feia poc.

Segons la comptabilitat a la qual ha tingut accés Vozpópuli, el segon milió no va arribar a les mans de Marta Gayà, com s'havia apuntat al principi a partir d'una carta revelada per OK Diari en la qual l'advocat Dante Canónica també donava compte a un gestor del banc Mirabaud de les intencions del Rei, just un dia després de la nota enviada a l'entitat pel mateix Fasana. Canònica detallava també que Marta Gayá era contribuent del fisc suís i que es trobava subjecta "de manera il·limitada als impostos cantonals, municipals i federals des de l'1 de novembre de 2007". És a dir, quan va rebre el milió, feia quatre anys que residia a efectes fiscals al país helvètic.

L'ingrés d'aquest segon milió, presumptament frustrat, obeiria, segons Vozpópuli, al fet que a finals de l'any 2012 els fons de Lucum ja estaven en mans de Corinna Larsen. La fundació va ser dissolta de manera precipitada el juliol de 2012 en esclatar l'escàndol de Botswana. Unes setmanes abans, Joan Carles I va tenir temps de traspassar a Corinna els polèmics 65 milions que rastreja la fiscalia suïssa per indicis delictius que apunten a una donació obtinguda pel Rei emèrit com a mediador en l'adjudicació de l'AVE a l'Aràbia Saudita. Els intents del pare de Felip VI per recuperar els diners han estat nuls, ja que Corinna Larsen s'aferra al fet que va ser una "donació sense reculada", segons figura en l'acta de l'operació revelada per El País.