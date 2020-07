La mala disposició dels alumnes espanyols invalida l'informe PISA

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha conclòs que una minoria dels estudiants espanyols que van participar a les proves PISA el 2018 van tenir «una mala disposició» cap als exàmens, de manera que aquesta avaluació no es pot comparar amb la de 2015. Després de fer una anàlisi del que va passar, l'OCDE va afegir ahir una nota per completar els resultats en línia de les proves PISA 2018, realitzades del 16 d'abril al 31 de maig d'aquell any, en què constata que el problema es va donar a algunes autonomies espanyoles que havien avançat les dates dels seus exàmens finals.

La superposició d'aquells exàmens amb la prova internacional, que es realitza cada tres anys, no va ser ben assumida per alguns estudiants, que van mostrar llavors una «mala disposició» i «no ho van fer el millor que van poder per demostrar la seva eficiència».

«Tot i que només les dades d'una minoria d'estudiants mostren una clara manca de compromís, no es pot garantir la comparació de les dades de l'informe PISA de 2018 per a Espanya amb els resultats de proves anteriors», conclou l'OCDE.

En l'edició de 2018 van participar a Espanya alumnes de prop de 1.000 centres. Van ser sotmesos a avaluació de Lectura, Matemàtiques, Ciències i competència de conjunt, així com la capacitat per analitzar assumptes globals i interculturals.

L'organització ha tingut en compte únicament les dades que considera «plausibles» de la prova lectora, que havien quedat ocultes en l'informe presentat al desembre de 2019, així com les referides al temps de resposta i al patró de les respostes.



Respostes «precipitades»

En molts casos, els estudiants van contestar a la secció de fluïdesa lectora de manera «precipitada», emprant menys de 25 segons en total per respondre més de 20 preguntes, un comportament considerat «cridaner» per la ministra d'Educació.