El govern francès recomana no entrar a Catalunya

El primer ministre francès, Jean Castex, ha desaconsellat aquest divendres als francesos que vagin a Catalunya pels rebrots de covid-19. Davant una situació sanitària "degradada", Castex ha dit que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible".

En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex ha dit que hi haurà una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans". Una recomanació que suposa un cop dur per a poblacions com La Jonquera i bona part del sector turístic de l'Alt Empordà.