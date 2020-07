El poble murcià de Totana torna a la fase 1 per un brot amb 55 contagiats

El municipi de Totana va tornar a la fase 1 de la desescalada després de l'important nombre de casos positius per coronavirus que s'han registrat en les últimes hores derivats de l'assistència a locals d'oci nocturn, amb un total de 55 contagiats. Així ho va anunciar el conseller de Salut, Manuel Villegas, després de la reunió extraordinària de la comissió de seguiment postcovid i del Consell de Govern, que va fer una especial crida a la comunitat llatinoamericana establerta a la regió, que aglutina el 60 per cent dels contagis per coronavirus.

D'aquesta manera, queda prohibida l'entrada i sortida del municipi de Totana, d'uns 30.000 habitants, es tanquen els seus centres de dia i es restringeixen les visites a les residències, al mateix temps que es tanquen els seus centres de salut, excepte per a l'atenció relacionada amb la pandèmia.

Segons va detallar Villegas, aquestes restriccions bàsicament tenen com a finalitat que els ciutadans no surtin de casa excepte per fer gestions imprescindibles com la compra o anar a treballar, que no s'organitzin reunions amb familiars i amics i s'evitin aglomeracions i estades en llocs tancats, ja que és la principal via de propagació del virus.



Aforaments restringits

També es van restringir els aforaments dels establiments al 50 per cent (davant del 75 per cent actual) i només es permet l'obertura de les terrasses de bars i restaurants, no les zones interiors, entre altres mesures.

Al municipi es registra actualment el brot actiu més important de la comunitat autònoma, amb 55 casos, tots ells relacionats amb un local d'oci nocturn, i és previsible que aquesta xifra augmenti en els propers dies perquè, va explicar el conseller, unes 300 persones que van passar per l'establiment s'han sotmès a PCR.

La principal preocupació ara és que part d'aquestes persones, que no tenen símptomes hagin estat fent vida normal en els últims dies i hagin contagiat altres veïns del municipi, motiu pel qual s'ha decidit el retrocés a la fase 1.