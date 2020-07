El PP insta el Govern a aclarir amb quins socis vol aprovar els pressupostos

El PP no va tancar ahir la porta a seure a negociar amb el Govern els pressupostos per al 2021, però va axigir a l'executiu que aclareixi abans amb quins socis pretén aprovar aquests comptes públics, si amb el primer partit de l'oposició, com, va destacar, defensa la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, o amb el bloc de la investidura, com planteja el vicepresident segon, Pablo Iglesias.

Així ho va exposar el secretari general del PP, Teodoro García Egea, qui va posar com a exemple de la disposició de la seva formació a arribar a acords el seu suport als documents sanitari i europeu de la Comissió de Reconstrucció aprovats pel Congrés.

Segons el número dos del PP, el president de Govern, Pedro Sánchez, està ara en la tessitura d'escollir «qui trairà abans», si la Unió Europea, tenint i compte les condicions que li ha posat pel que fa als fons postcovid, o els seus socis d'Unides Podem, amb els quals, va destacar, manté compromisos que contradiuen el que ha signat amb Brussel·les.

Per a García Egea, no és «lògic» que transcendeixi públicament que el ministeri encarregat de fer els comptes públics el dirigeix una persona procliu a pactes amb el PP i Cs i que el número dos del Govern és partidari que aquests es pactin amb formacions d'esquerra, nacionalistes i independentistes.

En aquest sentit, Montero va deixar clar que l'executiu convidarà a taula de negociació tots els partits, i només quedarà fora «el que s'autoexclogui». «Tots aporten, ningú sobra», va afirmar la ministra d'Hisenda en resposta a Iglesias, després que aquest descartés dimecres arribar a acords amb Ciutadans i el PP per a l'aprovació dels comptes públics.



«Esquelet» del projecte avançat

Montero va assegurar que espera que el projecte de pressupostos pugui arribar al Congrés dels Diputats «a finals de setembre o principis d'octubre», tot afegint que el seu departament té avançat «l'esquelet» del projecte pressupostari. «Estàvem pendents de les partides que podíem incorporar a partir de la negociació que venia de Brussel·les», va assenyalar la ministra.

En tot cas, la titular d'Hisenda va apuntar que aquesta data queda supeditada a l'«avanç» que el Govern aconsegueixi en les reunions que pretén celebrar amb totes les forces polítiques que estiguins disposades a dialogar sobre els comptes.