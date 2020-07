El brot en un escorxador d'Alemanya va contagiar en un radi de 8 metres

Un «supercontagiador» va actuar com a factor reproductor en el brot de coronavirus sorgit en un escorxador d'Alemanya, provocant contagis a un radi de vuit metres de distància, segons un estudi científic. El focus, en què es van arribar a verificar 2.100 contagis, va ser un treballador de la planta càrnia de Gütersloh (oest d'Alemanya). El factor de reproducció es va disparar precipitat per les baixes temperatures de les instal·lacions i el funcionament del sistema d'aire condicionat, unit a l'esforç físic que realitza el personal del lloc i la manca de ventilació o aire fresc natural.

La suma d'aquests factors va propiciar que els contagis de la covid-19 s'estenguessin més enllà del radi considerat regular. Les normes de distanciament físic habituals, que contemplen un mínim d'1,5 o fins a 3 metres, van ser insuficients.

El brot de Gütersloh, detectat a mitjans de juny, va motivar que es tanqués temporalment l'escorxador, ja que els contagis van correspondre majoritàriament a treballadors de la planta o persones de contacte d'aquests. El cas va desencadenar les crítiques cap al propietari de l'empresa, Clemens Tönnies, i cap a les autoritats del Land afectat, Renània de Nord-Westfàlia, l'estat més poblat del país, amb 18 milions d'habitants, i el govern regional del qual havia optat per una desescalada ràpida de les restriccions.

Existien nombroses denúncies prèvies de l'àmbit sindical sobre les condicions laborals dels treballadors, personal extern procedent majoritàriament d'Hongria i Romania, als quals sovint s'allotja en naus sense les degudes condicions higièniques.



Brots controlats

Les autoritats consideren controlat els focus, amb 815 nous contagis en les últimes 24 hores, xifra moderada per a un país amb 83 milions d'habitants, i un factor de reproducció «R» de l'0,89. No obstant això, observen amb preocupació el nombre d'infeccions detectades entre els que tornen de l'estranger -uns 189 casos. Entre ells, una família de Cottbus (est), en la qual es va verificar el contagi en tornar de Mallorca i després que empleats del pare li demanessin que se sotmetés a un test.

Paral·lelament, Alemanya oferirà test de coronavirus als aeroports als viatgers procedents de zones de risc, que podran evitar així la quarantena, segons van acordar les autoritats sanitàries. La resta de passatgers procedents de l'estranger tindran així mateix accés a tests gratuïts, encara que no de forma immediata a l'aeroport, va explicar la responsable de Sanitat de la ciutat-estat de Berlín, Dilek Kalayci, després de la conferència virtual entre el ministre federal de Sanitat, Jens Spahn, i els seus col·legues dels Länder, on es va adoptar aquesta postura comuna.

Diversos aeroports del país, com els de Frankfurt, Munic i Colònia/Bonn, realitzen ja aquestes proves als passatgers que així ho sol·liciten, als quals correspon assumir les despeses -uns 90 euros. A partir de la setmana que ve està previst que es realitzin també a Berlín.

Després de diversos dies de debat, els responsables de Sanitat dels Länder van acordar establir uns estàndards unitaris per a tot Alemanya, tenint en compte que, segons va afirmar Kalayci, s'està produint un repunt de contagis vinculat a les persones que tornen de l'estranger. «A Alemanya hem aconseguit mantenir xifres baixes, però ens trobem en un temps de viatges, els nostres compatriotes es mouen a escala internacional i el risc d'introduir infeccions és molt alt», va explicar la titular de Sanitat de la capital alemanya.

Fins ara, els viatgers procedents de regions de risc quedaven obligats a passar quarantena al seu domicili durant dues setmanes, tret que presentessin un test negatiu realitzat en les darreres 48 hores. En el llistat elaborat per l'institut epidemiològic Robert Koch (RKI) hi ha un país de la Unió Europea, Luxemburg, un europeu no comunitari, Turquia, i algunes regions dels Balcans. La resta són tercers països, entre els quals Estats Units, Israel i Sud-àfrica. Aquesta fórmula, però, es considera poc efectiva, ja que no hi ha un seguiment real que garanteixi el seu compliment.