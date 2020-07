Sanitat registra 2.255 nous positius per COVID-19 i tres morts a Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar 2.255 nous positius per COVID-19 a Espanya respecte al total de casos confirmats dijous. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 272.421 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 270.166 de la darrera actualització. D'aquests, 922 s'han diagnosticat el dia anterior. De nou, la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó (298), seguida de Catalunya (133) i Madrid (107). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.432 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, tres més que dijous. Segons l'últim informe, hi ha hagut deu defuncions en els últims set dies, tres de les quals a Madrid i dues a Catalunya. Hi ha hagut 17.842 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 10.990 en els darrers set.



El brot de Totana deixa 85 casos

Els brots detectats a la zona d'Atalayas i en un local d'oci nocturn de Totana, que ha obligat a confinar el municipi, continuen protagonitzant l'augment de casos de coronavirus a la Regió de Múrcia. Dels 53 nous contagis que reflecteixen les dades de Salut d'aquest dijous, 14 estan relacionats amb el focus d'infecció que va obligar a tancar quatre discoteques a Múrcia, que ja afecta 65 persones, i les altres 30 pertanyen al brot originat a la discoteca Dubai de Totana, amb 85 positius.

La Conselleria de Salut demana «responsabilitat» als ciutadans, respecte a les mesures d'higiene, autoprotecció, de distància social i ús de màscares de manera correcta per evitar contagis.

La Conselleria de Salut, a més, ha realitzat 85.735 proves PCR i 63.318 test d'anticossos des de l'inici de la pandèmia. En total, 3741 persones han superat el virus a la Regió.

En total, el nombre de casos actius a la comunitat autònoma puja a 305 i el de persones en aïllament arriba als 289, 53 més que la jornada anterior. Pel que fa a la situació en els hospitals de la Regió, per segona dia consecutiu hi continua havent setze pacients ingressats, un d'ells a l'UCI. Tampoc varia la xifra de morts, que segueix situada a 151.