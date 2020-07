Casado anuncia un «pla B alternatiu» a l'estat d'alarma en cas de més rebrots

El líder de PP, Pablo Casado, ha anunciat que el seu partit registrarà la setmana que ve al Congrés la seva proposta d'un «pla B» jurídic com a alternativa a l'estat d'alarma, amb l'objectiu de «donar tranquil·litat als espanyols» davant de possibles nous rebrots del coronavirus. En el XV Congrés del PP de València, ahir va defensar aquesta proposta perquè «els espanyols estiguin tranquils, puguin anar-se'n de vacances i no segueixi agreujant-se la crisi turística». «Hi ha un pla B, una alternativa entre l'estat d'alarma de fer un tancament total de l'economia i rentar-se les mans», va assegurar.

Casado va recordar que fa mesos que està exigint al Govern de Pedro Sánchez aquest pla jurídic, que consisteix en què per mantenir el comandament únic sanitari es puguin aplicar les lleis de Salut Pública, de Sanitat i de Cohesió i Qualitat de Sistema Nacional de Salut.

Ara, va destacar que és més necessari per la preocupació que generen els rebrots i per les recomanacions que llancen països com França o Bèlgica de no visitar Catalunya o alguna província d'Aragó, així com per la conferència de presidents autonòmics de el 31 de juliol a Navarra .

El dirigent popular va urgir al fet que la modificació que planteja el PP es pugui fer en 15 dies per «donar certesa quan diputacions, ajuntaments i comunitats demanen ajuda». «Aquest és un país seriós i cal un govern seriós que agafi el toro per les banyes», va reivindicar, per subratllar que «no pot ser que els espanyols s'aixequin pensant si poden anar a l'escola o a la platja» o, si «no poder anar a Santa Pola» a veure els sogres.

Per això, va defensar la seva «oposició responsable» i va exigir al PSOE i Unides Podem que es deixin «d'aplaudiments i autobombo» per centrar-se en l'eficàcia amb la distribució de fons de la UE, les partides per a les autonomies i l'ingrés mínim vital (IMV). «Hem estat molt generosos en donar suport a tres pròrrogues de l'estat d'alarma amb unes xifres de morts que cap oposició hauria donat suport», va asseverar, i va emplaçar al president del Govern espanyol: «Sánchez, fem-ho bé».