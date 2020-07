Mor l'activista pro-drets humans Azimyan Asjarov, empresonat al Kirguizistan

L'activista Azimyan Asjarov va morir ahir en una presó del Kirguizistan on portava una dècada complint sentència «per instigar la violència intercomunitària al país» després d'un judici criticat per les seves profundes irregularitats i després que Asjarov hagués estat sotmès a tortures durant l'interrogatori, segons Nacions Unides i diverses ONGs. L'advocat d'Asjarov, Valeryan Vajitov, va visitar a l'activista a la presó el 22 de juliol, segons el lletrat, Asjarov, de 69 anys, havia perdut molt pes, tenia la pell groguenca, tossia i parlava amb dificultat. Asjarov dir que no havia menjat res en els últims deu dies i que, per tant, havia rebut injeccions de glucosa per mantenir-se en peu.

Asjarov, d'ètnia uzbeka, va ser arrestat el 15 de juny de 2010, immediatament després d'una onada de disturbis violents al sud del Kirguizistan que es va cobrar les vides de gairebé un miler de persones, la majoria uzbeks.Els serveis de seguretat kirguisos van iniciar a continuació, segons l'ONG Human Rights Watch (HRW), una operació de fustigació sistemàtic i detencions arbitràries que van tenir en l'activista a un dels seus principals objectius. Asjarov va ser acusat finalment d'una suposada participació en l'assassinat d'un oficial de policia el 13 de juny de 2010, a la ciutat de Basar-Korgon..