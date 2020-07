Detenen almenys 45 persones en protestes contra Trump als EUA

Diverses ciutats dels Estats Units, entre les quals Los Angeles, Nova York, Austin o Richmond, han estat aquest cap de setmana escenari de protestes contra el president nord-americà, Donald Trump, i la brutalitat policial. La més activa i violenta es va registrar a Seattle, on es van produir forts enfrontaments entre la policia, que va utilitzar gasos lacrimògens i gas pebre, i els manifestants.

Els enfrontaments més forts van tenir lloc als voltants d'una presó per a joves, on es va calar foc a diversos remolcs aparcats als carrers. Les protestes s'han intensificat des que Trump va anunciar el reforç d'agents federals a les principals ciutats del país.

Durant les protestes es van sentir petites i reiterades detonacions. Alguns manifestants van utilitzar paraigües per protegir-se del gas pebre de la policia. «La policia ha realitzat 45 detencions en relació amb els disturbis al districte est. Un total de 21 agents van patir ferides després de ser colpejats amb maons, pedres i altres materials», va explicar la policia de Seattle a través del seu compte de Twitter.



Repressió a Portland

Els disturbis a Seattle, la capital de l'estat de Washington, a l'extrem nord-oest del país, van esclatar després que la nit de divendres la policia i agents federals reprimissin una altra protesta a Portland, més al sud. La ciutat, la més gran de l'estat d'Oregon, ha estat escenari de protestes nocturnes contra el racisme i la brutalitat policial des de fa gairebé dos mesos, després de la mort a mans de la policia de l'afroamericà George Floyd a Minnesota. «No m'agrada el que està succeint aquí, el que Trump està fent», va explicar Mike Shikany, un enginyer aeroespacial de 55 anys.

També divendres, tres membres d'una milícia negra van patir ferides lleus per trets d'armes de foc a Louisville, Kentucky, en una protesta del moviment Black Lives Matter que clamava contra la mort el passat mes de març també a mans de la policia d'una dona negra mentre dormia a casa seva. Les forces de seguretat van desplegar un fort dispositiu en aquesta ciutat per interposar-se entre els manifestants i membres d'una milícia rival d'extrema dreta fortament armada.



«No ens fan por»

«Estem amb Portland, fora els federals» i «els federals no ens fan por» van ser algunes de les consignes llançades pels protestants. Trump va anunciar la setmana passada que enviarà centenars d'agents federals a diverses ciutats per contenir la violència, la majoria governades per l'oposició demòcrata, quelcom que ha estat considerat una «maniobra política». Les autoritats locals han carregat contra la decisió del president nord-americà en assegurar que l'arribada d'agents federals només contribueix a tensar encara més la situació.

Paral·lelament, almenys una persona va morir tirotejada dissabte durant una protesta del moviment Black Lives Matter a la ciutat d'Austin, capital de l'estat de Texas. Una portaveu policial va assenyalar que els agents estaven supervisant la protesta quan «es van realitzar trets», abans d'afegir que un home va resultar ferit i va morir poc després del seu ingrés en un centre mèdic de la ciutat.

«Les informacions preliminars indiquen que la víctima podria haver portat un rifle i que es va acostar a un vehicle sospitós», va manifestar, tot destacant que el sospitós, que va ser detingut i «està cooperant amb les autoritats», va obrir foc des de l'interior del cotxe.

D'altra banda, les autoritats d'Orlando, ciutat situada al centre de Florida, van arrestar un home que va amenaçar per internet de matar a trets manifestants durant les protestes de Black Lives Matter. Alex Bancroft, de 30 anys i raça blanca, va proferir les amenaces el passat 24 de juliol a través del seu compte de Facebook, i a aquells que li van escriure afirmant que en realitat no ho faria, els va respondre que estiguessin «atents a les notícies de Florida en els propers dies».