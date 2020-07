PSOE i Unides Podem milloren en estimació de vot, segons el CIS

El PSOE i Unides Podem incrementen el suport lleugerament i se situen en el 32,4% i el 12,6% en estimació de vot, segons una enquesta del CIS feta pública aquest dilluns. Els socialistes augmenten tres dècimes en relació amb el baròmetre publicat el 15 de juliol i amplien la distància amb el PP. El PSOE i el principal partit de l'oposició estan a 13 punts. A l'anterior baròmetre la diferència era de 10,9 punts i al juny era d'11,2. Per la seva banda, UP millora mig punt. En canvi, els populars i Cs baixen en benefici de Vox. El PP perd 1,8 punts i obtindria el 19,4% dels vots. Cs retrocedeix fins al 8,7% (una dècima menys) mentre que Vox creix fins al 12,3% (set dècimes més) però segueix com a quarta força, per darrere d'UP.

L'independentisme català es manté estable. ERC obtindria el 2,8% dels vots (una dècima més que l'anterior enquesta), JxCat l'1,3% (dues dècimes menys) i la CUP el 0,5% dels vots (una dècima menys).