El darrer baròmetre del CIS dona al PSOE 13 punts d'avantatge sobre el PP

En poc més d'una setmana des de la seva darrera enquesta, el CIS va atorgar ahir una nova pujada al PSOE, al qual concedeix un 32,4 per cent dels vots, tres dècimes més, al mateix temps que apunta una important caiguda del PP, que permetria als socialistes augmentar fins als 13 punts la seva distància electoral amb els «populars». El treball de camp es va elaborar entre el 9 i el 19 de juliol passats, immediatament després del baròmetre de juliol i quan començaven a repuntar els brots de coronavirus, i el CIS atorga un fort retrocés al PP, que es quedaria en el 19,4 per cent en estimació de vot davant el 21,2 de l'anterior sondeig.

Al mateix temps, el CIS torna a situar Unides Podem com a tercera força política amb un 12,6 per cent en estimació de vot, cinc dècimes més que en l'anterior sondeig. Vox recuperaria una mica de força i pujaria set dècimes, fins al 12,3 per cent, mentre que Ciutadans es mantindria pràcticament estable -baixaria una dècima-, i es quedaria en el 8,7 per cent d'estimació de vot.

La sisena força política seguiria sent ERC, que mantindria una tendència ascendent en pujar una dècima i obtindria, segons el CIS, un 2,8 per cent, seguida de JxCat, amb l'1,3 per cent i dues dècimes menys respecte l'anterior sondeig. També cauria el PNB, que passaria de l'1,3 per cent en estimació de vot a l'1,0 per cent, idèntic percentatge que obtindria Bildu, que pujaria dues dècimes. Més País/Compromís experimentaria un important creixement, del 0,9 fins a l'1,6 per cent.