L'OMS avisa que les restriccions als viatges no són efectives

L'Organització Mundial de la Salut va avisar ahir que les restriccions als viatges per lluitar contra l'expansió de la COVID-19 no són «efectives per elles mateixes», sinó que s'han d'aplicar amb altres mesures com rentar-se les mans o portar mascareta, accions que va advertir que tampoc funcionen de forma aïllada. El director d'emergències sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, va qüestionar la limitació de la mobilitat com a estratègia contra el virus en considerar que no és «viable» a mig termini i va elogiar les mesures preses a Espanya per fer-hi front.

Amb tot, el director d'emergències sanitàries de l'OMS va advertir que es trigarà uns «dies o setmanes» a saber «quin és el futur d'Espanya».

Per últim, Ryan va assegurar que «confiem que amb un enfocament ampli, capacitat de vigilància i un ritme sostingut de tests, així com la cooperació de la gent, veiem aquests grups de contagi sota control», va dir.



Catalunya actua «tard»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va opinar que la Generalitat s'està prenent «seriosament» la resposta al coronavirus però va reiterar que algunes mesures s'han pres tard. «Ara s'ho han pres seriosament» i són «conscients dels riscs als quals s'exposen» tant des d'una perspectiva sanitària com socioeconòmica, va dir. Segons Simón, s'han adoptat mesures «molt valentes». El director del CCAES va demanar «no abaixar la guàrdia» i va xifrar en 361 els brots actius a l'Estat, amb 4.100 casos associats.

Simón va afirmar que el virus «segueix circulant» i va lamentarque hi ha sectors de la població i «grups poblacionals» que «han abaixat la guàrdia» i estan exposant més gent i «generant un problema important per al país».

Tot i els brots, Simón va opinar que no estem en una «segona onada» del virus però va dir que és difícil de valorar. De fet, el Ministeri de Sanitat considera que «la transmissió no està descontrolada» i el director del CCAES va remarcar que la situació «no és homogènia».

La incidència del virus és «molt desigual» i hi ha zones amb un nombre de casos molt elevat, com Catalunya, l'Aragó o Navarra i d'altres, la majoria, que estan molt per sota de la mitjana estatal.



Més de 6.000 positius

Pel que fa als nous casos, el Ministeri de Sanitat va registrar 6.361 nous positius per la COVID-19. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 278.782 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 272.421 del total de divendres passat. D'aquests, 855 es van diagnosticar el dia previ. La comunitat que més casos acumula el dia anterior és l'Aragó (474), seguida de Navarra (93), el País Basc (76), Catalunya (71) i Madrid (53).

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.434 el total de morts per coronavirus a tot Espanya, dos més que divendres passat. Segons el darrer informe, hi ha hagut sis morts en els últims set dies.