Madrid farà obligatòria la mascareta, implantarà una cartilla covid i limitarà l'ocupació de terrasses

La comunitat de Madrid farà obligatori l'ús de mascaretes en tots els espais públics, incloses les terrasses, implantarà una cartilla covid virtual per a aquells que han passat la malaltia i limitarà l'ocupació de terrasses a grups d'un màxim de 10 persones. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha explicat també aquest dimarts que a les reunions a l'espai públic tampoc podran ser de més de 10 persones i que recomanen no superar aquesta xifra a les familiars. La campanya 'Madrid no es para' que la comunitat ha presentat avui també preveu que els locals d'oci nocturn hagin de tancar a les 1.30 hores de la matinada.

A més, els clients s'hauran de registrar amb el DNI i deixar un telèfon de contacte per poder localitzar-los en cas de brot.

"La clau és no confinar-nos novament", ha dit Ayuso. Per això, ha fet una crida als joves per ajudar a evitar "posar en risc la vida dels ciutadans".

Ayuso també ha anunciat que la comunitat doblarà el nombre de rastrejadors covid-19 fins arribar als 360 i exigeix més controls del govern espanyol a Barajas. "En els últims quatre dies hem detectat 25 casos, dels quals el govern només n'havia detectat quatre", ha dit.

La presidenta autonòmica reclama una intervenció serològica "en origen" i una "estratègia de país contra els rebrots". "Demanarem que ens ajudin en la compra massiva de test amb l'objectiu d'incrementar el cribatge en la població", ha dit.

Hospital d'Ifema

D'altra banda, activaran l'hospital d'emergències Isabel Cendal de manera temporal en dos pavellos d'Ifema. Fins ara, estava previst poder-lo posar en marxa en 48 hores però han optat per tenir-lo actiu fins que el nou hospital de pandèmies estigui "a ple rendiment". D'aquesta manera, ha dit, es podran començar a derivar pacients i evitar que "la covid torni a tots els hospitals de la CAM".

Per a la presidenta de la comunitat, la prioritat ha de ser saber qui està contagiat i qui ha passat la malaltia per poder protegir els més vulnerables i no "tornar enrere".