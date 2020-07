Madrid guanya avantatge com a primera economia d'Espanya

La Comunitat de Madrid va guanyar avantatge l'any passat sobre Catalunya, en suposar el 19,3% del Producte Interior Brut (PIB) total espanyol, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Catalunya es va quedar estancada en el 19%, com el 2018, mentre que Madrid va guanyar una dècima, en passar de suposar el 19,2% al 19,3%.

Segons l'avanç de comptabilitat autonòmica d'Espanya, la Comunitat Foral de Navarra va ser l'autonomia que va registrar un creixement més gran del seu PIB en termes de volum (2,8%), seguida de la Comunitat de Madrid (2,5%) i del País Valencià (2,3%). Per la seva part, els menors creixements del PIB en termes de volum van correspondre a la ciutat autònoma de Ceuta (1,0%), Castella i Lleó (1,1%) i la ciutat autònoma de Melilla (1,2%).



Per sota de la mitjana

Catalunya es va situar per sota de la mitjana espanyola del 2%, en créixer un 1,8%, molt allunyada de la mitjana madrilenya, del 2,5%. Aquest element, un percentatge de creixement menor que la mitjana i allunyat del de Madrid, és el que està consolidant el lideratge de la segona.

A més, la Comunitat de Madrid va registrar el PIB nominal més gran per habitant l'any 2019, amb 35.876 euros. Per darrere es van situar el País Basc (34.273 euros), la Comunitat Foral de Navarra (32.692 euros) i Catalunya (31.110 euros). A la banda oposada es van situar la ciutat autònoma de Melilla (19.073 euros per habitant), Extremadura (19.432 euros), Andalusia (19.658 euros) i la ciutat autònoma de Ceuta (20.781 euros). La mitjana estatal va ser de 26.438 euros.



El «sorpasso», el 2018

El «sorpasso» es va produir ja el 2018, quan la Comunitat de Madrid es va avançar, amb un PIB de 230.794 milions d'euros, el 19,2% del total espanyol, mentre que Catalunya, amb 228.682 milions, es va situar en el 19%. Aquesta evolució es va produir després de dos anys en què Catalunya va créixer per sota de la mitjana estatal, mentre que la Comunitat de Madrid ho va fer per sobre.

El lideratge de la Comunitat de Madrid ja es va produir una altra vegada durant els anys 2012 i 2013, com a conseqüència d'una crisi econòmica més intensa a Catalunya. No obstant, l'any 2014 l'economia catalana va tornar a créixer amb força aprofitant l'estrebada d'exportacions i turisme i va recuperar el primer lloc del podi, del qual ha tornat a ser desallotjada.

La riquesa per habitant de la Comunitat de Madrid va ser un 35,7% superior a la mitjana estatal; la de País Basc, un 29,6% més gran, i la de Navarra, un 23,7% més elevada.