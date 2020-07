El Regne Unit desaconsella fer viatges «no essencials» a tot Espanya, incloses les illes

Nova patacada a la temporada turística. El Govern del Regne Unit va actualitzar ahir les seves recomanacions de viatge i ara aconsella evitar tot viatge no essencial a Espanya, incloses les illes Canàries i Balears, a causa dels «riscos» que suposa la situació de la pandèmia de coronavirus al país.

L'anunci va arribar el mateix dia que diversos ministres del Govern central instessin el país anglès a excloure les illes de la quarantena obligatòria de catorze dies per als turistes que visiten Espanya. La ministra d'Exteriors del Govern central, Arancha González Laya, s'havia mostrat «confiada» ahir al matí que les gestions davant les autoritats britàniques i la «solidesa de les dades» poguessin obrir un corredor segur sense quarantena amb les illes Balears i Canàries, com es va fer amb Alemanya. A més, la Confederació Espanyola d'Hotels i Apartaments Turístics es va oferir a finançar els testos dels turistes a la sortida dels seus establiments a Espanya.

Finalment, res de tot això va servir per fer canviar de parer el Govern del primer mercat turístic d'Espanya. «Aquest consell es fonamenta en les proves sobre l'augment de casos de la COVID-19 en moltes regions, però particularment a Aragó, Navarra i Catalunya, que inclouen les ciutats de Saragossa, Pamplona i Barcelona», va assenyalar l'executiu britànic en el seu comunicat. Així, va dir que «no aconsella als que ja estan a Espanya que se'n vagin per ara» i va recomanar a aquests turistes que «segueixin els consells de les autoritats locals sobre com protegir-se millor a si mateixos i als altres, inclosa qualsevol mesura que posin en marxa per controlar el virus».

El Govern britànic va recalcar a través del comunicat que més enllà d'aquesta recomanació manté la quarantena obligatòria per a aquelles persones que tornin al país des d'Espanya, si bé va reiterar que la recomanació a l'hora de viatjar no suposa un consell per «escurçar» la visita.

De fet, segons va recollir el rotatiu britànic The Guardian, el secretari de Transports, Grant Shapps, va assegurar que aquesta decisió s'ha pres tenint en compte les «evidències», ja que tot i que la incidència del virus és superior al nord, està ascendint a tot Espanya.

El comunicat va publicar-se hores després que l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliot, assegurés en declaracions a La Sexta que «ara com ara» la quarantena de catorze dies decretada per les autoritats afectava a tot el territori nacional, excloent així corredors o excepcions amb les illes Canàries i Balears.

Tot i això, el diplomàtic va admetre que la incidència de coronavirus a les Illes és menor que a la Península.



Negociacions fallides

Tot i les pressions de diversos ministres del Govern central per instar el Regne Unit a afluixar les seves mesures contra el coronavirus a les Illes Balears i Canàries, el país britànic va tirar pel dret i va sumar-se a les recomanacions d'altres països europeus a l'hora de viatjar a Espanya. Així, França ha aconsellat no viatjar a Catalunya i Bèlgica ha recomanat no viatjar a sis comunitats espanyoles (Aragó, Catalunya, País Basc, Navarra, La Rioja i Extremadura) i ha prohibit als seus ciutadans desplaçar-se a Osca i Lleida. Noruega ha establert, des de dissabte passat, 10 dies de quarantena als viatgers procedents d'Espanya, i Holanda ha imposat 14 dies d'aïllament a viatgers procedents del Segrià (Lleida), Barcelona (Catalunya), Zaragoza (Aragó) o La Mariña (Lugo).