Una vacuna nord-americana contra la Covid-19 podria començar a fabricar-se al novembre

El principal epidemiòleg dels EUA, Anthony Fauci, ha anunciat aquest dilluns que les conclusions sobre l'efectivitat de la primera vacuna nord-americana contra la Covid-19 es podrien conèixer abans de les eleccions del 3 de novembre, tot i que el més probable és que arribin al novembre o al desembre, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

La vacuna desenvolupada per la biotecnològica Moderna en col·laboració amb els Instituts Nacionals de la Salut (NIH) dels EUA ha començat aquest mateix dilluns la fase 3 de proves, amb la qual cosa és la primera fora de la Xina que arriba a aquest nivell avançat per comprovar-ne l'eficàcia i seguretat abans que es distribueixi en massa.

«És un rècord mundial per a nosaltres haver sigut capaços de passar de la seqüenciació (del virus SARS-CoV-2) a la fase 3 d'una vacuna en tan poc temps. No s'havia fet mai abans», ha explicat Fauci, alhora que ha assegurat que aquest procés, que només ha costat uns sis mesos, no ha compromès el rigor científic ni la seguretat dels assajos.

El director de l'Institut Nacional de Malalties Infeccioses ha assegurat que les primeres conclusions sobre si la vacuna té possibilitats de produir-se i distribuir-se entre la població pot arribar «a principis de novembre, però podria ser abans».

«És molt difícil posar el dit sobre una data. Avui [per aquest dilluns] és el primer dia i caldrà veure en les pròximes setmanes si hi ha un augment [de la resposta immunològica] després de 28 dies [quan s'administrarà la segona dosi]», ha dit Fauci, que ha afegit que no descarta que les primeres conclusions sobre immunitat es coneguin abans de novembre.

Les dates de presentació d'aquests resultats són fonamentals ja que, si es produeixen a l'octubre, podrien entrar de ple en la recta final de la campanya per a les eleccions del 3 de novembre i donar a l'Administració Trump arguments a favor de la reelecció del republicà, la resposta del qual a la pandèmia ha sigut molt criticada per haver defugit la gravetat de la situació.

Fauci ha assegurat que en les pròximes setmanes s'haurien d'administrar dosis a uns 30.000 voluntaris, dels quals la meitat rebran un placebo d'una solució salina que permetrà fer un contrast estadístic per mesurar la resposta immunològica.

El director dels Instituts Nacionals de la Salut, Francis Collins, ha apuntat que diversos equips d'experts determinaran quins grups són prioritaris per rebre les primeres dosis d'una vacuna que rebi totes les aprovacions pertinents, però entre aquests ha destacat el personal sanitari, la gent gran, persones amb malalties prèvies, afroamericans i hispans.

El conseller delegat de Moderna, Stephane Bancel, per la seva banda ha assegurat que tenen garantida la capacitat per produir 500 milions de dosis de la vacuna el 2021 i possiblement podran ampliar-la a 1.000 milions.