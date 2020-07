Les conferències de presidents tindran una periodicitat mensual

La portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar ahir que el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, té la intenció de convocar la conferència de presidents autonòmics amb periodicitat mensual. En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Montero va explicar que el format de les conferències serà presencial o telemàtic en funció de les matèries que s'hagin de tractar. En tot cas, la ministra d'Hisenda considera que no hi ha motius que justifiquin l'absència de cap dels líders autonòmics en la conferència de presidents convocada per a divendres a la Rioja. Aquesta reunió, que serà la primera presencial després de totes les celebrades des de l'inici de la pandèmia de coronavirus, és «obligatòria», «exigible» i «necessària», i «ningú entendria que algun territori s'autoexcluís», va assegurar la portaveu del Govern.