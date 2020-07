Espanya registra un repunt de 1.828 nous casos i l'Aragó segueix liderant els contagis

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 1.828 nous positius per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats el dia anterior. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 280.610 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 278.782 del dia previ.

D'aquests, 905 es van diagnosticar el dia anterior. En aquest sentit, la comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó i en suma 357. Madrid amb 147 diagnosticats supera Catalunya, que en registra 126. Pel que fa a les defuncions, Sanitat va xifrar en 28.436 el total de morts per coronavirus a tot el territori, dos més que el dilluns.

Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut sis defuncions en els últims set dies, dues a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 386 hospitalitzacions i 19 ingressos a l'UCI.



Catalunya, líder en positius

Des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya s'han confirmat 76.332 casos per proves diagnòstiques. És l'autonomia amb més positius confirmats. 126 el dia previ, 10.361 en els últims 14 dies i 5.460 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 3.607 en els últims 14 dies i 768 en la darrera setmana.

En el total de defuncions, n'hi ha dues més que aquest dilluns. De les sis que hi ha hagut en els últims set dies, dues s'han produït a Catalunya, una a Castella i Lleó, el País Valencià, Madrid i el País Basc, respectivament.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 126.586 hospitalitzacions, 386 en els últims set dies. D'aquestes, 136 s'han produït a l'Aragó, 55 a Madrid, 38 a Andalusia, 31 a Catalunya i 30 al País Valencià.

En relació amb les UCIs, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.759 entrades, 19 en els últims set dies.