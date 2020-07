Illa creu que a la primera meitat del 2021 ja hi haurà «alguna vacuna disponible»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va opinar que durant la primera meitat del 2021 ja hi haurà «una o diverses vacunes disponibles» contra la COVID-19. «Fins a aquell moment cal conviure amb el virus sense por però sense perdre-li el respecte», va dir ahir en roda de premsa després del Consell de Ministres.

Illa va explicar que no pot aventurar si hi haurà una vacuna espanyola entre les primeres disponibles.

Aquest pronòstic és més optimista que el mantingut fins ara pel Govern i els organismes públics. De fet, la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), María Jesús Lamas, va assenyalar fa just una setmana que el termini previst era per «abans de dos anys», un temps mitjà inferior que requereixen altres vacunes, que se situa al voltant dels deu anys.

Illa també va afirmar que a Espanya té la situació «controlada» i va dir que «no es pot parlar d'una segona onada generalitzada» encara que hi hagi una situació «una mica més preocupant» a Catalunya i l'Aragó. Segons Illa, si es respecten les recomanacions, Espanya segueix sent un «destí segur».

D'altra banda, Illa va opinar que les mesures preses per la Generalitat per mantenir sota control la pandèmia són «adequades» i «correctes». «Tenen tot el nostre suport», va afirmar Illa, que va fer una crida a la ciutadania catalana perquè les respecti. «Cal aconseguir que siguin efectives i els ciutadans les compleixin al peu de la lletra», va dir Illa. El ministre espera que en els pròxims dies o en les pròximes setmanes es puguin posar «sota control» els brots si es compleixen les normes i va defensar que les comunitats autònomes tenen els «instruments suficients» per controlar l'evolució de la COVID-19.

«A Espanya s'estan prenent les mesures que s'han de prendre per seguir mantenint sota control el virus» davant un escenari que està «en línia» amb l'europeu, va dir Illa. La portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, també va afirmar que l'estat d'alarma és un «últim recurs» que l'executiu no es planteja activar per ara.

Segons el ministre de Sanitat, si la població segueix les indicacions de les autoritats es podrà mantenir a ratlla la pandèmia i va dir que si els turistes que visiten Espanya també les respecten, no correran cap risc.