Madrid crea un carnet perquè les persones amb anticossos puguin fer vida normal

Malgrat que la comunitat científica no té clar quant dura la immunitat que proporcionen els anticossos, de manera que cap organisme internacional aconsella que s'atorgui un carnet d'immunitat als ciutadans que hagin passat la covid, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel García Ayuso, va avançar ahir que planeja posar en marxa un «projecte experimental» a l'autonomia que consisteix a lliurar una «cartilla covid-19» a les persones que hagin superat la malaltia, tinguin anticossos o un PCR negatiu perquè puguin «fer vida normal» i entrar a llocs amb accés restringit per la pandèmia o evitar futurs confinaments.

Ayuso pretén que el nou «passaport», similar a la cartilla de vacunació i que tindrà la seva rèplica a la targeta sanitària virtual implantada a la Comunitat, estigui enllestit al setembre perquè «té la seva lògica» que es posi «nom i cognoms» a qui «està protegit» i és «insensat» que les mesures de restricció per frenar el virus «afectin per igual persones amb anticossos», que segons la seva opinió «no contagien».



Rebuig de l'OMS

Darrere d'aquesta tesi hi ha la idea que les persones que han passat la covid-19 continuïn fent vida normal per així pal·liar, en part, el desastre econòmic que provoquen les restriccions. És una hipòtesi que es va manejar al principi de l'epidèmia per dur a terme el desconfinament, però que l'OMS va rebutjar perquè no es coneix bé com funciona la resposta immunitària a la malaltia.

Per això, el Govern i diversos especialistes van marcar distàncies amb la iniciativa de la Comunitat de Madrid. «Cap organisme internacional contempla aquest tipus de mesures. Més clar no puc ser», va sentenciar el ministre Salvador Illa. El cap de malalaties infeccioses de la Vall d'Hebron, Benito Almirall, va titllar la iniciativa de «brindis al sol» perquè, a més de les connotacions legals i ètiques que pot comportar, «no se sap quant duren ni quin valor de protecció tenen els anticossos».

A més, el Govern autonòmic va adoptar finalment la decisió de fer obligatori l'ús de mascareta a partir de demà a tots els espais, incloses les terrasses, excepte per practicar esport. A més, les reunions privades es limiten a un màxim de 10 persones, tant a l'aire lliure com a domicilis.