Sánchez destaca el paper «determinant» d'Espanya en l'acord del fons europeu

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que l'acord europeu per al fons de recuperació és un "èxit" per a Espanya i ha instat l'oposició a arribar a acords dins de l'Estat espanyol com a la Unió Europea. Segons Sánchez, la UE "ha sabut estar a l'altura" amb una resposta a la crisi derivada del coronavirus que es diferencia de la del 2008. Durant la compareixença d'aquest dimecres al matí al Congrés per explicar l'acord, Sánchez ha destacat el paper "determinant" que ha tingut l'Estat espanyol en la negociació, ha remarcat que ha estat "difícil" i ha fet una crida a aprofitar aquesta "oportunitat històrica". "Europa havia d'entendre's amb Europa. Ara Espanya ha d'entendre's amb Espanya", ha argumentat.

"Si a Europa es pot, a Espanya s'ha de poder arribar a acords", ha dit Sánchez, que ha reclamat als partits polítics "unitat". "Que aquest acord serveixi com a exemple, com a inspiració i ens posi a tots davant del mirall", ha dit Sánchez. "Acordar sempre significa cedir, no acordar significa perdre", ha afirmat.

El president del govern espanyol ha afirmat que "ningú entendria que no es pogués arribar al mateix" a Espanya. Sánchez ha dit que "si un govern liberal conservador com l'holandès" s'ha pogut entendre amb un de "progressista i d'esquerres com l'espanyol", també s'ha de poder entre "partits espanyols que defensen els mateixos interessos".

Sánchez ha destacat que l'acord és una "fita" només comparable amb d'altres com la posada en marxa del mercat únic i l'ha diferenciat de la resposta europea a la crisi del 2008. "El del 2008 va ser un retrocés, això és un avenç", ha afirmat. Segons Sánchez, la Unió Europea va cometre una "equivocació" que va comportar l'auge de la ultradreta.

Davant l'escenari que s'obre amb el fons de recuperació, l'Estat espanyol té un "repte gegant" però "si Espanya vol, Espanya pot", ha dit Sánchez, que ha remarcat que després de l'acord "Europa té més raó de ser" perquè "ha optat per la solidaritat i la justícia".