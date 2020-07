Viatjar a l'estranger: quins països imposen restriccions a Espanya i de quin tipus?

La quarantena ordenada pel Regne Unit als viatgers procedents d'Espanya i altres mesures restrictives adoptades per països com Holanda, Bèlgica, Alemanya i Noruega a causa de la pandèmia del coronavirus han alterat els plans de molts ciutadans espanyols, a les portes de les vacances d'estiu, i han generat dubtes i confusió. A quins països podem viatjar? Amb quines restriccions ens trobarem amb motiu de la Covid-19?





Els països que exigeixen quarantena

Test PCR i altres mesures

Països que veten viatgers d'Espanya

??? Restricciones a los viajes de ciudadanos provenientes de #España ??



?? Consulta en nuestra web la lista actualizada a las 19:30 horas de hoy:



?? https://t.co/jwj4h35eJJ pic.twitter.com/C8QRkpMGCT — Exteriores (@MAECgob) July 27, 2020

Els països que actualment exigeixen algun tipus de quarantena als viatgers procedents d'Espanya són: Barbados, Bèlgica, el Benín, Bòsnia i Hercegovina, Cambodja, Corea del Sud, l'Equador, Estònia, Etiòpia, Finlàndia, Geòrgia, Haití, l'Índia, l'Iran, Irlanda, les illes Cook, Lituània, Letònia, Nauru, Noruega, els Països Baixos, Papua Nova Guinea, el Regne Unit, Rússia, Saint Lucia, les Seychelles i l'Uzbekistan.si et preguntes: «Puc viatjar a Londres o a algun destí del Regne Unit (Escòcia, Irlanda, Gal·les...)?». La resposta és que sí, però que sàpigues queAixò significa que durant 14 dies hauràs d'estar aïllat en algun lloc –domicili, residència d'amics, hotel– del qual hauràs d'informar les autoritats britàniques a la teva arribada al país. Aquesta mesura fa a la pràctica inviable qualsevol visita al Regne Unit inferior als 14 dies. Res d'escapades a Londres, a Dublín o a Edimburg per ara.A més, els viatgers hauran de facilitar la seva informació de contacte perquè les autoritats puguin comprovar el seguiment d'aquesta mesura, a través d'un formulari 'online' fins a 48 abans del seu viatge al Regne Unit. A la seva arribada al país hauran d'ensenyar aquest formulari omplert.El Regne Unit està valorant si redueix de 14 a 10 dies la quarantena, segons informa el diari 'The Telegraph'. Aquest mitjà assegura que l'Executiu vol presentar aquesta mateixa setmana canvis en les mesures adoptades dissabte passat. Entre d'altres, les autoritats britàniques estudien la possibilitat d'efectuar tests de coronavirus als viatgers vuit dies després de la seva arribada al Regne Unit. Si donen negatiu, se'ls permetria sortir de la quarantena dos dies després, cosa que reduiria en quatre dies el període d'aïllament obligatori.Si el teu destí ésAragó, el País Basc, la Rioja, Extremadura i Navarra.i La Mariña (Lugo).Hi ha una altra sèrie de països que imposen un altre tipus deUn és Dinamarca que recomana als viatgers procedents d'Aragó que se sotmetin a un PCR a la seva arribada al país.En aquest grup de països que apliquen mesures alternatives hi ha Albània, Antigua i Barbuda, les Bahames, Bangladesh, Bielorússia, Bulgària, el Camerun, Xipre, la Costa d'Ivori, Dubai, Egipte, Granada, Grècia, Islàndia, Itàlia, Jamaica, Laos, el Líban, Libèria, Mali, Malta, Moldàvia, Montenegro, la República Dominicana, Rwanda, Saint Vincent i les Grenadines, Tanzània, Tunísia, Turquia i Ucraïna.Angola, l'Aràbia Saudita, Algèria, l'Argentina, Armènia, Austràlia, Azerbaidjan, Bahrain, Belize, Bolívia, Botswana, el Brasil, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bhutan, Cap Verd, el Canadà, el Txad, Xile, la Xina, Colòmbia, Comores, Costa Rica, Cuba, Dominica, els Emirats Àrabs Units, el Salvador, Eritrea, els Estats Units, les Filipines, Fiji, Gabon, Gàmbia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Equatorial, Guaiana, Hondures, Indonèsia, l'Iraq, l'arxipèlag Marshall, les illes Salomó, Israel, el Japó, Jordània, el Kazakhstan, Kenya, el Kirguizistan, Kiribati, Kuwait, Líbia, Madagascar, Malàisia, Malawi, el Marroc, Maurici, Mauritània, Micronèsia, Moçambic, Birmània, Namíbia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigèria, Nova Zelanda, Oman, el Pakistan, Panamà, Paraguai, el Perú, Qatar, la República Centreafricana, la República Democràtica del Congo, la República del Congo, Samoa, Saint Christopher i Nevis, São Tomé i Príncipe, el Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somàlia, Sri Lanka, Swazilàndia, Sud-àfrica, Sudan del Sud, Surinam, Tailàndia, Taiwan, el Tadjikistan, els Territoris Palestins, Timor de l'Est, Togo, Tonga, Trinitat i Tobago, el Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, l'Uruguai, Vanuatu, Veneçuela, Vietnam, Djibouti, Zàmbia i Zimbabwe.En el cas dels Emirats Àrabs, es permet l'entrada als residents prèvia autorització.Des de divendres passat, dia 24, França desaconsella viatjar a Catalunya «fins que la situació es restableixi» i incita «fortament» els francesos que es trobin allà que quan tornin al seu país es facin un test PCR de la Covid-19 , sense arribar a imposar-lo. En la pàgina web dels seus consells als viatgers, el Ministeri francès d'Exteriors considera que «a Catalunya la situació epidèmica continua sent evolutiva» i detalla algunes de les mesures adoptades en els últims dies per la Generalitat.A Polònia, el Ministeri d'Afers Estrangers recomana evitar els viatges a Catalunya que no siguin estrictament necessaris, a causa del «ràpid augment del nombre de contagis a la regió, que inclou les ciutats de Barcelona i Lleida». La pàgina web del ministeri indica que el 17 de juliol les autoritats catalanes van reintroduir restriccions al moviment i a la reunió de persones en una sèrie de localitats i adverteix que «és possible» que es decretin mesures de confinament a Barcelona i a altres ciutats.El Ministeri d'Afers Estrangers revisa i actualitza les restriccions a Espanya a la seva pàgina web.