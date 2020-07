Vox presentarà una moció de censura contra Pedro Sánchez al setembre

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat que la formació d'ultradreta presentarà una moció de censura al setembre contra el govern de Pedro Sánchez. "No ens queda més remei que utilitzar aquest instrument", ha dit Abascal aquest dimecres al Congrés durant el ple extraordinari en què ha comparegut Sánchez per explicar l'acord per al fons de recuperació europeu. Abascal ha convidat tots els diputats "que creguin que encara som a temps d'evitar que Espanya caigui en la ruïna, en la mort i en l'opressió" a donar-hi suport. El líder de Vox ha criticat que el PP no hagi pres aquesta iniciativa i ha dit que cal evitar "tàctiques polítiques" perquè "els espanyols no poden esperar".