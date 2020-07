Alemanya imposarà tests obligatoris als viatgers que arribin de països de risc

Alemanya imposarà proves obligatòries de coronavirus als viatgers que arribin al país procedents de països de risc a partir de la setmana que ve. Des d'ahir, els passatgers que tornin de regions considerades d'alt risc ja poden sometre's a tests voluntaris de coronavirus a l'aeroport de Berlín-Tegel que, en cas de resultar negatius, els dispensarà d'entrar en quarantena.

L'Hospital Universitari de la Charité, juntament amb la xarxa d'hospitals privats, ha obert un centre per dur a terme les proves a les instal·lacions aeroportuàries. Inicialment hi haurà dos equips encarregats de realitzar-los i, després d'una fase pilot, s'augmentarà l'oferta. També s'està preparant un altre centre a l'aeroport de Schönefeld, l'altre aeròdrom comercial de la capital alemanya.

L'oferta, segons La Charité, està dirigida a persones que tornin de regions d'alt risc i no presentin símptomes. Per als pacients amb símptomes, el centre de l'aeroport no és el lloc adequat, fet pel qual s'han de reportar a l'oficina de Sanitat més propera.

El ministeri de Sanitat va anunciar dilluns la seva intenció que els tests es converteixin en obligatoris un cop es comprovi la legalitat d'aquesta mesura. L'obligatorietat de les proves per a viatgers procedents de països de risc podria començar a aplicar-se la setmana que ve.



Prova o quarantena

Actualment, a la ciutat d'estat de Berlín les persones que tornin d'un viatge i hagin estat durant els últims 14 dies en un lloc considerat d'alt risc han de guardar una quarantena de 14 dies, llevat que presentin una prova negativa en anglès o alemany que s'hagi realitzat en les 48 hores anteriors a la seva arribada. El test s'ha d'haver realitzat en un país de la UE o un país que sigui acceptat per l'Institut Robert Koch (RKI), el centre epidemiològic de referència a Alemanya. La llista dels països i regions considerats d'alt risc es determina conjuntament pel Govern alemany i l'Institut Robert Koch.

Des del començament de la pandèmia hi ha hagut a Alemanya 206.926 contagis confirmats i en les darreres 24 hores s'han reportat 684 casos nous. Un total de 191.325 persones han superat la malaltia i 9.297 han mort. En la seva compareixença de dimarts, el president de l'RKI, Lothar Wieler, va expressar la seva preocupació per l'augment de casos en els últims dies a Alemanya, mentre el Govern del país va anunciar que desaconsella els viatges que no siguin necessaris a les autonomies espanyoles d'Aragó, Navarra i Catalunya.

