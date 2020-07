França assegura que tancar la frontera és l'últim recurs

El secretari d'Estat francès d'Exteriors, Clément Beaune, va assegurar que el tancament de fronteres a Europa per evitar la propagació del coronavirus és una solució d'últim recurs que no es pot excloure, però que cal evitar en la mesura del possible. «Són solucions d'últim recurs, no es poden excloure mai en funció de la situació sanitària», va assenyalar Clément, tot insistint que mesures «dures» com el tancament de fronteres «han de ser evitades tant com sigui possible a Europa i a l'espai Schengen perquè és el nostre espai de vida, el nostre espai de circulació».

Sobre això, va recordar que el primer ministre francès, Jean Castex, va decidir divendres passat llançar la recomanació als francesos de no viatjar a Catalunya, no a tot Espanya, perquè «intentem ser selectius» amb els llocs que cal evitar anar sense arribar al tancament de fronteres. També es va referir a les conseqüències que això tindria per als 350.000 treballadors transfronterers francesos que cada dia travessen una frontera per motius laborals.

El responsable d'Exteriors va fer notar que França, fins i tot en el pitjor moment de la crisi, havia defensat «mesures cooperatives, coordinades». I quan altres països, com Alemanya, Itàlia i Espanya van imposar mesures restrictives a les fronteres van parlar amb ells perquè els tancaments causessin les menors molèsties possibles.

D'altra banda, el ministre de Sanitat, Olivier Véran, va considerar que el seu país no viu «una segona onada» de coronavirus.