L'etarra Josu Ternera surt de la presó pel risc de contagiar-se de coronavirus

José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, a qui Espanya reclama per jutjar-lo en quatre causes pel seu llarg historial com a dirigent d'ETA, va sortir ahir de la presó parisenca en la qual porta des de maig de 2019 pel risc per a la seva salut si es contagia amb el coronavirus. La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París va autoritzar la sortida de Josu Ternera en règim d'arrest domiciliari i va fixar les condicions que haurà de complir durant els sis mesos de validesa d'aquesta decisió.

L'exdirigent d'ETA viurà al districte III, en ple centre de la capital francesa, a la casa d'una professora universitària de la prestigiosa Escola Normal Superior (ENS), on tindrà horaris per a les seves sortides: de deu a dotze del matí i de tres a vuit de la tarda entre setmana, a més de sis hores diàries els dissabtes i els diumenges.

Avui al matí s'ha de presentar als serveis penitenciaris, que li col·locaran el braçalet electrònic per controlar-lo, i demà com a molt tard haurà de lliurar els seus documents d'identitat perquè no podrà sortir de territori francès. Segons els seus advocats, Joseu Ternera vol matricular-se el curs vinent a tercer d'Història a la Universitat de la Sorbona.

En un altre ordre de coses, la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha ordenat el trasllat dels etarres Raúl Ángel Fuentes Villota, Iván Apaolaza Sancho, Oihana Baquedano Maidagan i Aitor Fresnedo Guerrikabeitia a presons més properes a Euskadi. Fuentes Villota serà traslladat des del centre penitenciari d'Alacant II al de Soto de Real (Madrid) i els altres tres al de Logronyo, Iván Apaolaza Sancho des de la presó de Granada i Oihana Baquedano Maidagan i Aitor Fresnedo Guerrikabeitia des de la de Jaén.