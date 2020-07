Les mascaretes tarden entre 300 i 400 anys a degradar-se en l'entorn natural

El Govern espanyol ha posat en marxa una campanya institucional per evitar l'abandonament de les mascaretes en entorns naturals. Asseguren que aquests productes poden tardar entre 300 i 400 anys en degradar-se i alerten de la seva afectació en "múltiples formes de la flora i fauna de l'entorn, l'aigua i els sòls". Si bé la utilització de les mascaretes és "indispensable" per afrontar la pandèmia, la campanya demana que el seu ús no s'afegeixi als més de vuit milions de tones de residus plàstics que s'acumulen anualment als oceans. Per això l'executiu demana fer "consum responsable" adquirint productes reutilitzables.





?Mascarillas higiénicas y guantes de látex pueden tardar en degradarse entre 300 y 400 años



???Lo que tiras al suelo no solo afecta al paisaje, también daña gravemente el ecosistema



??Evítalo, deposita tus residuos siempre en el contenedor de restos#RecuerdosInolvidables pic.twitter.com/vBH6WarHhp — La Moncloa (@desdelamoncloa) July 30, 2020