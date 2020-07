Pedro Duque, candidat a dirigir l'Agència Espacial Europea

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, serà candidat a la direcció general de l'Agència Espacial Europea (ESA), organització intergovernamental dedicada a la investigació i el desenvolupament de programes espacials. Duque, que ha desenvolupat una carrera com a astronauta abans de formar part del govern de Pedro Sánchez, ja ha formalitzat la candidatura a dirigir un organisme del qual forma part des del 1992 després de superar les proves per ser astronauta. Fonts de Moncloa expliquen que seria el primer espanyol a dirigir-la i que la candidatura "va en línia amb l'aposta decidida d'aquest govern per la ciència i la innovació com a pilars per a la reconstrucció econòmica del nostre país i d'Europa en el seu conjunt".