Trump planteja retardar les eleccions presidencials del novembre

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit aquest dijous la possibilitat d'ajornar les eleccions presidencials que s'han de celebrar al novembre perquè considera que hi ha el risc que siguin "imprecises i fraudulentes" pel sistema de vot per correu. "Amb el sistema universal de vot per correu –no el vot per als absents, que va bé- les del 2020 seran les eleccions més imprecises i fraudulentes de la història. Seria una gran vergonya per als Estats Units. Un ajornament de les eleccions fins que les persones puguin votar de manera adequada i segura?", ha dit en una piulada Trump.





With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???