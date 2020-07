El Govern reconeix que la transmissió comunitària no es limita a Catalunya i Aragó

La pandèmia a Espanya segueix evolucionant a l'alça, fins al punt que el director del centre emergències sanitàries, el doctor Fernando Simón, va admetre ahir que a més de a Catalunya i a Aragó, a altres parts d'Espanya també hi ha transmissió comunitària, si bé «a un nivell molt menor que, a priori, és controlable». El balanç del Ministeri de Sanitat reflectia ahir 1.229 casos nous, 76 més que dimecres, xifra que suposa un nou rècord des que va decaure l'estat d'alarma i retrotreu l'estadística a inicis de maig. Si bé, com va insistir Simón, «la situació no és absolut comparable» amb la primera onada atès que s'estan detectant molts més casos, quan al març i abril només es diagnosticava i s'incloïen en el balanç les persones amb quadres greus. Per això, el doctor va tornar a negar que Espanya estigui davant d'una «segona onada», una situació que tindrà lloc si «la transmissió comença a superar uns nivells que no permetin el control i no s'identifica l'origen dels brots».



483 brots actius

En aquest sentit, en aquest moment hi ha 483 brots actius, dels quals el 75% tenen menys de 10 casos. Però el 25% restant afecta més persones, i són aquests focus els que més preocupen les autoritats sanitàries perquè aquí és on es pot generar transmissió comunitària i descontrolada.

Dels brots, el 34% s'originen en l'àmbit familiar o social, a llocs d'oci, si bé, aquests últims provoquen molts més contagis i són «més difícils de rastrejar i indentificar els contactes» que en àmbit de la llar. En ells la majoria d'afectats són joves, que no presenten símptomes o tenen simptomatologia lleu. Si bé, segons va alertar Simón, entre persones joves també s'estan donant «quadres greus» de persones ingressades a l'UCI, fet pel qual va demanar a aquest sector de la població «que reflexioni» sobre els riscos de no complir amb les mesures de prevenció.

«El virus no ha desaparegut ni desapareixerà», va avisar, fins que hi hagi una vacuna efectiva, que va pronosticar que potser arribarà a finals d'any, fet que suposa avançar el vaticini realitzat pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, qui dimarts va esmentar com a horitzó temporal el primer semestre del 2021.

Pel que fa a les morts, el balanç del Ministeri de Sanitat reflecteix 10 morts en els últims set dies, una més que dimecres, elevant la xifra total de morts des de l'inici de la pandèmia a les 28.443. D'altra banda, l'informe divulgat per Sanitat mostra que 11.772 persones han ingressat en una Unitat de Cures Intensives (UCI), 25 en els darrers 7 dies; i 126.767 han necessitat hospitalització, 438 en l'última setmana.

Per part seva, Illa va assegurar que «entenem perfectament que el confinament ha estat dur i que hi ha necessitat de relacionar-se, però no hem de perdre el respecte al virus». «Sempre que no estiguem amb convivents, cal seguir les recomanacions sanitàries generals: 1,5 metres de distància, rentat de mans freqüent i ús de mascareta. A més, és recomanable que ens relacionem amb grups estables», va reclamar el ministre.



Una situació diferent

En aquest punt, Illa va dedicar uns minuts a explicar per què, segons la seva opinió, la situació de la covid-19 a Espanya no és similar a la d'abans de l'estat d'alarma. «Estem en un escenari diferent al dels mesos de març i abril», va afirmar rotundament. Per justificar la seva argumentació, el ministre va detallar que al voltant del 60 per cent dels contagiats ara són asimptomàtics.