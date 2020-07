El PIB d'Alemanya pateix una caiguda històrica del 10,1% al segon trimestre

El producte interior brut (PIB) alemany va patir al segon trimestre del l'any una caiguda del 10,1%, la més forta des que es va començar a registrar aquesta dada al país. L'Oficina Federal d'Estadística (Destatis) va explicar ahir que la caiguda va ser més del doble de la més alta registrada durant la crisi financera i econòmica del 2008 i el 2009; i que en el primer trimestre del l'any el PIB alemany va caure un 2,2% respecte a l'últim trimestre del 2019.

Entre abril i juny tant les exportacions com les importacions van tenir una forta caiguda, i el mateix va succeir amb la demanda interna i les inversions en equip. En aquest segon trimestre, la caiguda del PIB va ser de l'11,7%, una baixada més forta que totes les registrades durant la crisi financera i econòmica. La caiguda interanual més forta havia estat del 7,9% al segon trimestre del 2009. La baixa trimestral més forta s'havia donat al primer trimestre d'aquell mateix any amb un 4,7%.



Esperant la recuperació

Així, la caiguda del PIB ha estat més forta que la pronosticada per la majoria dels economistes, que calculaven que el retrocés seria del 9%. «Ara és oficial, estem davant la recessió del segle. El que no havien aconseguit ni els cracs borsaris ni la crisi del petroli ho ha aconseguit un ésser diminut de 160 nanòmetres de mida anomenat corona», va explicar l'economista del Dekabank Andreas Scheurle.

Els experts esperen que al tercer trimestre s'iniciï un procés de recuperació i l'Institut Alemany d'Estudis Econòmics (DIW) de Berlín, per exemple, pronostica per al tercer trimestre un creixement d'entorn del 3%. Això es deu al fet que moltes de les restriccions relacionades amb la lluita contra el coronavirus s'han relaxat i que el paquet conjuntural de Govern pot donar-li un impuls important a l'activitat econòmica. No obstant això, el DIW adverteix que es necessitaran prop de dos anys per recuperar allò perdut amb la recessió actual.