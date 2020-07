Sánchez apel·la a la «unitat» a l'inici de la conferència de presidents

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apel·lat a la "unitat" a l'inici de la conferència de presidents que es reuneix aquest divendres a San Millán de la Cogolla, a La Rioja, amb l'absència del president de la Generalitat, Quim Torra. En la seva intervenció inicial, Sánchez ha afirmat que cal "diàleg" en "aquest moment tan crític" i ha assegurat que la trobada amb els presidents autonòmics és "un bon punt de suport per impulsar la recuperació econòmica al conjunt del país". El cap de l'executiu espanyol ha destacat el paper de les CCAA així com diputacions provincials i ajuntaments sense els quals "no seria possible que puguem posar en marxa" la recuperació.

"Tenim molta feina al davant. Tots som conscients que venen mesos durs però que sortirem d'aquesta situació tan crítica", ha dit Sánchez, que ha remarcat que "com més unitat, més aviat sortirem d'aquesta emergència sanitària, econòmica i social".

Sánchez ha dit que la recuperació ha de ser "inclusiva" i que cal garantir que tots els territoris de l'Estat espanyol tenen les mateixes oportunitats. "No pot haver-hi CCAA de primera o de segona", ha afirmat.

El cap de l'executiu espanyol ha fet referència a la caiguda "inèdita" del PIB a conseqüència del confinament i ha dit que ara cal enfocar els esforços en la recuperació i abordar transformacions com la digital o l'ecològica.

Crida a la responsabilitat davant del virus

El president ha assegurat compartir "l'angoixa" de molts ciutadans davant dels rebrots que hi ha a Espanya però ha afirmat que avui dia tant el govern espanyol, com les CCAA i els professionals sanitaris estan "més preparats que al març". "Aleshores no coneixíem el virus, ni teníem Epis ni el coneixement i els instruments que necessitàvem per mantenir-lo a ratlla", ha afirmat.

Malgrat això, ha fet una crida a la "responsabilitat individual". "El virus no es transmet per institucions sinó per persones i tot hem de ser conscients de les mesures", ha insistit. En aquest sentit, ha insistit que les "tres M" han de ser les que "guiïn la nostra conducta" fins que "la ciència ens doni un remei en forma de vacuna per acabar amb el virus".