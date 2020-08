Aïllen els primers turistes amb coronavirus a Mallorca

L'hotel que paga el Govern per aïllar els turistes infectats amb coronavirus ja està en funcionament. El Morlans Garden de Peguera acull deu visitants, un positiu confirmat i deu contactes estrets, que passaven les seves vacances a Mallorca. Tots estan en un edifici aïllat que forma part del complex hoteler, però s'hi accedeix per una porta diferent.

La Conselleria de Salut va adjudicar dilluns per 90.000 euros l'allotjament per a turistes infectats amb coronavirus a l'hotel Morlans Gardens. L'establiment acollirà «visitants amb simptomatologia lleu o asimptomàtics afectats per la covid-19 sense residència a Mallorca», segons recull l'expedient de licitació publicat a la plataforma de contractació del sector públic.

L'hotel prestarà aquest servei durant els propers dos mesos, encara que hi ha la possibilitat d'acordar una pròrroga si fos necessari. L'establiment, de tres estrelles i molt a prop de la platja, està obert a qualsevol turista.

Les persones infectades i contactes allotjats a Morlans Garden no abonaran cap quantitat, ni per la seva estada ni tampoc pel seu manteniment. No obstant això, les factures que generin per l'assistència sanitària que necessitin sí que seran enviades als seus respectius països d'origen.

La setmana passada una família alemanya va donar positiu al seu país poc després de passar les seves vacances a la platja de Palma, però no s'ha arribat a confirmar que s'infectessin a l'illa. Fins ara a l'arxipèlag només s'havia detectat un brot en uns turistes espanyols a Menorca.

El contracte amb la conselleria de Salut s'ha resolt per via d'urgència i sense publicitat, per atendre l'emergència provocada per la pandèmia. El mateix dilluns l'IB-Salut també va adjudicar l'allotjament de turistes infectats amb covid-19 a hotels de la resta de l'arxipèlag.