Alemanya farà un test als viatgers procedents de Catalunya perquè «és una zona de risc»

Alemanya ha situat Catalunya, Aragó i Navarra a la llista de «zones de risc», enmig de la preocupació pel repunt de contagis de coronavirus, tant importats com sorgits en el propi territori alemany. La inclusió en aquesta llista, que determina l'Institut Robert Koch (RKI) en funció de les dades de noves infeccions –més de 120 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies–, implicarà l'obligatorietat de sotmetre a un test a l'aeroport d'arribada a Alemanya els viatgers procedents d'aquestes zones.

De fet, ja són més d'una desena els països europeus que imposen restriccions o recomanen no viatjar a Catalunya pels rebrots de covid-19. Dinamarca ha estat l'últim a unir-se a aquesta llista, després que el ministeri d'Exteriors hagi recomanat que els viatgers que tornen de Catalunya, l'Aragó i Navarra es facin un test quan arribin al país. Malgrat alertar de les «altes taxes d'infecció», el Govern danès no desaconsella viatjar a aquests territoris, cosa que sí fan Alemanya i França en el cas de Catalunya. Respecte al Regne Unit, la recomanació de no viatjar és a tot Espanya i imposa una quarantena de deu dies. Finlàndia també recomana fer un aïllament de catorze dies als viatgers provinents d'Espanya.

En el cas de Noruega, també s'imposa una quarantena de deu dies. Irlanda imposa un aïllament de catorze dies als viatgers provinents d'Espanya, de la mateixa manera que Lituània, Estònia i Letònia, que a més desaconsellen viatjar a Espanya.

El Govern francès va ser el primer que va demanar evitar els viatges no essencials a Catalunya i recomanar als seus ciutadans que es fessin un test a la tornada. Després, els Països Baixos van aconsellar evitar anar a Barcelona i la seva àrea metropolitana, mentre que Bèlgica prohibeix els viatges a Lleida i Osca i recomana «augmentar la vigilància» si es viatja a Catalunya i altres territoris de l'Estat.

Situació a Catalunya

Catalunya suma 1.070 nous casos confirmats per PCR i en registra un total de 77.412, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 96.614 (1.355 més) si es tenen en compte la resta de proves. Per PCR, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 774 nous positius, i la de regió de Lleida, 159. Pel que fa a les morts, se n'han sumat deu més respecte a l'últim balanç i la xifra total és de 12.726. El risc de rebrot és de 163,05 i tendeix a baixar tot i mantenir-se en nivells elevats, la taxa de confirmats per PCR és de 77,14 i la velocitat de propagació (Rho) és d'1,14. A Catalunya hi ha actualment 699 persones ingressades per coronavirus, 29 menys que en l'últim balanç, dels quals 103 ho estan a l'UCI, quatre menys.

En l'interval de set dies entre el 21 i el 27 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 5.918 casos confirmats per PCR. Respecte als set dies anteriors, del 14 al 20 de juliol, suposa un increment, ja que en aquest període hi va haver 5.485 casos confirmats per PCR.

Més rastrejadors

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir que «si tot va bé» s'incrementarà el nombre de rastrejadors de coronavirus per tal de detectar més ràpidament els contactes dels possibles infectats. Argimon va recordar que ara ja hi ha 560 professionals, que es podrien incrementar si creixen els afectats.