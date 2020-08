La policia britànica va decidir bloquejar les carreteres properes a les platges de Bournemouth (sud d'Anglaterra) per evitar escenes caòtiques com les que es van poder veure ahir a les seves platges (a la foto). Els agents del comtat de Dorset es van veure ahir desbordats per la visita de milers de persones en el que s'esperava que fos el dia més calorós de l'any. La policia va advertir als viatgers que s'implementarien bloquejos a les carreteres per evitar aglomeracions.