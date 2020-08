Sánchez vincula les dades al «confinament estricte» i diu que el moment «ja ha passat»

El president de Govern, Pedro Sánchez, va considerar ahir que la Conferència de Presidents amb la presència de Felip VI que ahir va acollir el Monestir de Yuso (a La Rioja) serà «un bon punt de suport per impulsar la recuperació econòmica en el conjunt de país».

En una intervenció feta moments abans de començar la reunió, va apuntar que aquesta caiguda del PIB és fruit del «confinament tan estricte» que va ser necessari afrontar per «doblegar la corba i mantenir a ratlla» a la covid-19. Però, va dir, «aquest moment ha passat», i «després de la resistència» al virus «vindrà la reactivació econòmica». Per això va ressaltar la importància d'aquesta reunió amb les comunitats autònomes, administracions que «tenen competències importants en sanitat i en desenvolupament econòmic». En aquesta línia, Sánchez va traslladar als presidents autonòmics que el lideratge de la governança del fons de recuperació li correspondrà a ell però que hi haurà «col·laboració multinivell», segons van informar fonts del Palau de la Moncloa. D'una banda, constituirà una comissió interministerial presidida pel cap de l'executiu i crearà una unitat de seguiment del fons al gabinet de presidència. També «hi haurà col·laboració publicoprivada a través d'un grup d'alt nivell», expliquen. Pel que fa a la «col·laboració multinivell», es farà en diversos fòrums: en una conferència sectorial amb les CA -liderada per la ministra d'Hisenda- i s'introduirà en els debats habituals de les pròximes conferències de presidents. La conferència de presidents autonòmics va estar marcada per la presència a última hora del lehendakari Íñigo Urkullu. Ho va fer després d'haver assolit un acord sobre la senda de dèficit i la capacitat d'endeutament de les institucions basques, segons fonts del Govern basc. A la reunió, Urkullu, a més, va assegurar que Euskadi era «una nació» i no una comunitat més, i va reclamar una relació bilateral amb el Govern de Sánchez. Amb la presència d'Urkullu, l'únic president que no va assistir a la reunió va ser el català Quim Torra, que ho va justificar assegurant que no volia fer-se fotos «sense contingut».