El TS anul·la la condemna a Otegi pel cas Bateragune

El Tribunal Suprem va anul·lar ahir la sentència del cas Bateragune que va imposar el 2012 penes d'entre 6 i 6 anys i mig de presó a l'actual líder EH Bildu, Arnaldo Otegi, i a altres acusats després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) condemnés Espanya per la parcialitat d'una jutgessa. La Sala Penal del Suprem estima així els recursos de revisió interposats per Otegi; l'exdirigent sindical abertzale Rafael Díez Usabiaga i tres condemnats, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto i Arkaitz Rodríguez.

Al principi, Otegi i Díez Usabiaga van ser condemnats per l'Audiència Nacional a 10 anys de presó per un delicte de pertinença o integració en organització terrorista per intentar reconstruir Batasuna a través del grup Bateragune i els mateixos d'inhabilitació, mentre que a la resta els va imposar 8 anys de presó.

En revisar la sentència, el Suprem va rebaixar les penes a entre 6 i 6 anys i mig de presó, una decisió que més tard va avalar el Tribunal Constitucional. Després d'esgotar la via judicial a Espanya, els acusats van acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, que fa dos anys els va donar la raó en considerar que es va vulnerar el Conveni Europeu de Drets Humans per falta d'imparcialitat d'una magistrada que els va jutjar.

Després d'aquest periple judicial, el Tribunal Suprem ha dictat una resolució en la qual considera que el pronunciament del Tribunal Europeu de Drets Humans «constitueix un títol suficient» per autoritzar la interposició de recurs de revisió per part del líder abertzale -que va sortir de la presó el març de 2016- i la resta dels condemnats per aquest cas, i també per estimar-lo.