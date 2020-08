La càpsula Dragon Endeavour de SpaceX aterra després de la primera missió espacial tripulada dels EUA en una dècada

La càpsula Dragon Endeavour de SpaceX, amb els astronautes de la NASA Robert Behnken i Douglas Hurley a bord, ha caigut aquest diumenge de manera controlada a les aigües del Golf de Mèxic després d'un viatge de 19 hores des de l'Estació Espacial Internacional (EEI).



Tal com estava previst i sense cap problema, la càpsula ha caigut sobre la superfície de la mar amb l'ajuda d'un paracaigudes a les 14.48 (18.48 GMT) en un punt del golf de Mèxic pròxim a Pensacola, a la costa nord-oest de Florida.El vaixell Navigator de SpaceX està a només unes tres milles nàutiques del lloc per encarregar-se de recuperar la nau, que serà col·locada a la seva coberta.



Els dos astronautes, que es troben "bé", segons ha dit una portaveu de la NAA durant la transmissió en directe del final de la missió Demo-2, seran sotmesos a revisions mèdiques abans de viatjar per via aèria a Houston (Texas).





A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

This photo captured one of thrusters burning seconds after the hooks were released and physical separation from the @Space_Station. It has been a pleasure and honor to serve on the ISS with @AstroBehnken & @Astro_Doug. Safe return to earth my friends! #LaunchAmerica #LandAmerica pic.twitter.com/G8hRSkCwnw — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 2, 2020

Es tracta del final de la històrica missió Demo-2, que es va iniciar a finals de de maig a Cap Canaveral (Florida) i amb la qual se certificarà la capacitat de SpaceX, la companyia d', per poder realitzar viatges espacials comercials.El viatge de Behnken i Hurley va ser el primer des de sòl estatunidenc i en una nau comercial fins a l'EEI des que en 2011 va concloure el programa de transbordadors de la NASA.Abans d'entrar a l'atmosfera terrestre la nau s'ha separat de l'estructura de càrrega, que es desintegrarà després, i el seu pes s'ha reduït així a 21.200 lliures (uns 9.600 quilos).Després ha fet una maniobra per sortir-se de l'òrbita i una vegada a l'atmosfera terrestre s'ha activat una primera ronda de dos paracaigudes i després una de quatre per poder guiar a la nau al lloc triat per fer l'aterratge i facilitar després una caiguda suau.A més de Pensacola hi havia altres sis llocs alternatius per a la caiguda de la nau.La costa est de Florida va quedar descartada a causa del pas de la tempesta tropical Isaïes.La nau s'havia desenganxat de manera automàtica de l'EEI a les 23.35 GMT del dissabte per tal d'iniciar el viatge de retorn.Behnken i Hurley, que van dormir vuit de les 19 hores que ha près el retorn a la Terra des de l'EEI, van ser despertats aquest matí des del centre de control de la missió amb un enregistrament d'àudio dels fills de tots dos, segons un comunicat de la NASA.En total han estat, durant els quals han donathan dedicat 114 hores a la recerca i han vist arribar i sortir de l'estació espacial a diversos vehicles espacials, segons ha informat la NASA.Behnken ha participat en quatre caminades espacials amb un altre astronauta de la NASA,, que es trobava en l'EEI quan ells van arribar.Si el viatge d'anada va ser històric, el de retorn també, perquè aquesta ha estat la primera vegada en 45 anys que la gent ha pogut contemplar l'arribada d'una nau espacial.L'última vegada va ser el, quan la tripulació d'una missióva caure a l'oceà Pacífic, prop de Hawaii.L'any 2014 la NASA va atorgar ai acontractes per un total dede dòlars per poder desenvolupar el programa comercial de transport espacial i deixar de dependre de la nau russaque posava en òrbita als astronautes de l'agència estatunidenca des de que aquesta va cancel·lar el seu programa de transbordadors el 2011.