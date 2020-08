Rescaten un nen de 12 anys succionat per la depuradora d'una piscina

Un nen de 12 anys es troba en estat lleu després d'haver estat succionat durant almenys dos minuts per la depuradora d'una piscina en una urbanització de San Lorenzo del Escorial, a Madrid. Els fets es van produir ahir en una urbanització situada al carrer Tres Hermitaños de la localitat madrilenya. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar efectius de la Policia Local, Guàrdia Civil i una UVI mòbil del Summa després de rebre l'avís d'alerta a les 13.45 hores, segons va informar Emergències. En arribar a la zona, el menor ja es trobava fora de la piscina, conscient i orientat després que els socorristes l'haguessin rescatat. El nen presentava contusions en el gluti i la cama per on va ser succionat i els serveis d'emergències el van traslladar a l'hospital de La Paz, on ha quedat hospitalitzat.