6.000 euros de multa per viatjar tres persones en un cotxe durant l'estat d'alarma

Tres treballadors de la construcció, de nacionalitat estrangera, han estat sancionats per viatjar junts en un mateix vehicle durant l'estat d'alarma. La sanció ha estat imposada per la Delegació de Govern a les Illes Balears, que no s'ha limitat a imposar la quantia mínima de 600 euros. A aquests tres treballadors se'ls ha imposat gairebé sis mil euros de multa, encara que repartida d'una manera desigual. Dos d'ells hauran de fer front al pagament de 1.500 euros cadascun, mentre que el tercer, que ni tan sols era el conductor del cotxe, ja que no té carnet de conduir, se li ha imposat una sanció de 2.870 euros. En la notificació de la multa no s'especifica la raó d'aquest diferent criteri que s'ha seguit per a fixar la quantia.

Aquesta decisió administrativa es justifica en uns fets que van ocórrer el dia 24 de març passat, dies després que es declarés l'estat d'alarma. Els tres treballadors són paletes i en aquell moment la restricció imposada pel Govern no els impedia treballar. Aquell matí van acudir a una obra a sa Pobla i en acabar la jornada van decidir tornar a Palma en un mateix vehicle. Habitualment viatjaven en dos cotxes, però aquell dia un dels paletes es va trobar indisposat i va haver de tornar abans a casa seva.