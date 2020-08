Almenys 45 policies ferits a Berlín en una protesta contra les mesures restrictives

Almenys 45 policies van resultar ferits i 133 persones van ser detingudes dissabte a la nit durant les protestes a Berlín contra les mesures restrictives per combatre la covid-19, segons va informar ahir la Policia de la capital alemanya. «Les forces de la llei van haver d'iniciar 89 investigacions penals i 36 delictes administratius. Entre altres coses, s'han iniciat procediments d'investigació penal per resistència als agents de l'ordre, judicis per violació de la pau i procediments per violació greu de la pau», va explicar la Policia en un comunicat.

«A més, la Policia de Berlín està duent a terme investigacions preliminars sobre el col·lapse i l'ús de cartells d'organitzacions inconstitucionals. La investigació està en curs», van afegir les autoritats. La Policia va irrompre en la protesta, en què van participar prop de 20.000 persones, al·legant que els organitzadors no havien garantit les normes de seguretat. La majoria dels assistents no van portar mascareta ni van respectar la distància entre persones.

La Policia de Berlín va informar que va desplegar a la zona 1.100 agents per controlar l'esdeveniment i dispersar la multitud, obligant els organitzadors a abandonar l'escenari on es trobaven encoratjant els assistents, que clamaven consignes com «llibertat» i «resistència» i denunciaven que la proclamació de la pandèmia de coronavirus era la «major teoria conspirativa».

La protesta va ser convocada sota la consigna «Fi de la pandèmia-Dia de la llibertat». Les forces de seguretat van mantenir separada una contramanifestació que cridava «Fora nazis», sense que es produïssin incidents.

Una pel·lícula filmada per la cineasta alemanya Leni Riefenstahl documentant de manera propagandística l'assemblea del Partit Nacional Socialista d'Adolf Hitler a Nuremberg el 1935 va ser titulada precisament Dia de la llibertat.



Crítiques de les autoritats

Polítics de la coalició de govern alemany van criticar amb duresa la protesta contra les restriccions. «Covidiotes», va titllar els manifestants la líder del Partit Socialdemòcrata Saskia Esken. «Una altra vegada estem amb 1.000 infeccions per dia a Berlín i protesten contra les mesures per frenar el coronavirus? No ens podem permetre aquesta estupidesa», va lamentar a Twitter el cap de grup conservador del Parlament regional de Brandenburg, Jan Redmann.

Alemanya ha comptabilitzat en les últimes 24 hores 240 nous casos de coronavirus, per a un total de gairebé 210.000 persones contagiades, segons va informar l'Institut Robert Koch (RKI), l'agència governamental encarregada del control de malalties infeccioses.

Paral·lelament, el rastreig de contagis continua a Berlín amb equips que dediquen uns trenta minuts de mitjana per persona a reunir dades, tasca no exempta de polèmica a Alemanya, amb crítiques a l'ús policial d'aquesta informació. Al districte berlinès de Tempelhof-Schöneberg, els responsables dels seus serveis de Salut gestionen el personal que es dedica a tasques de detecció de contagiats, gestió de les seves dades, planificació de preses de mostres i arxiu i organització.

El seu Departament de Salut va explicar que disposen del nombre d'empleats per a aquestes tasques que marquen les normes vigents a tot el país, és a dir, cinc per cada 20.000 habitants.

Però una de les seves responsables, Jana Kellermann, va admetre que «el nombre d'empleats desplegats diàriament, inclosos els caps de setmana i dies festius, s'ha d'adaptar contínuament a la situació epidemiològica actual». «El Departament de Salut proporciona la majoria dels empleats, però també rebem suport de l'oficina del districte», va afegir.