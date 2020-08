Aquests són els supermercats amb les millors mesures de seguretat contra la COVID

Les mesures sanitàries de prevenció davant el COVID-19 estan esteses a la major part dels supermercats, i en les entrades als mateixos està generalitzat l'accés al gel hidroalcohòlic, però no així facilitar els guants. A més, han de millorar en les seves zones d'interior, on és difícil trobar més dispensadors d'aquest gel.

Aquestes són algunes de les conclusions de l'informe difós aquest dilluns per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) en el qual examina si s'estan aplicant les mesures sanitàries en més de mil establiments que ha visitat després d'aixecar-se l'estat d'alarma. I el primer que s'ha constatat és que les cadenes petites i independents són les que pitjor implementen aquestes mesures.

El 93% dels supermercats proporciona gel a l'entrada del local; però hi ha una absència generalitzada d'aquest producte en altres espais del supermercat. Només es va trobar al 24%, i en les principals cadenes (Alcampo, Carrefour, Eroski i Hipercor) la seva disponibilitat s'aproximava al 40%, igual que a El Corte Inglés. A Mercadona, Lidl i Aldi, la presència era propera al 20%.

Un 66% dels súpers proveeixen de guants, però aquests no es troben disponibles en la majoria de les entrades, encara que sí en seccions específiques, com la de fruites i verdures, per no tocar directament els productes.

El pitjor resultat es va donar, segons l'OCU, en Covirán, on "no hem trobat el gel a la meitat de les seves botigues". Els guants, però, no es van trobar a l'entrada en cap Carrefour Express i tampoc en dos terços dels establiments de BM i Supercor, segons s'assenyala en l'informe.

Un aspecte preocupant sobre el que crida l'atenció l'OCU és que en el 40% de les entrades dels súpers no es va trobar cap mesura de control d'aforament, i les dades van ser "especialment dolentes" a Covirán, Alimerka, MES i Supercor, on la seva existència no va arribar a la meitat de les seves botigues visitades.

No obstant això, les senyalitzacions recordant que cal guardar la distància de seguretat entre els clients estan presents en el 70% dels establiments. Els pitjors dades les van obtenir, de nou, Covirán (13%), seguit per Lupa (33%), Superdino (40%) i Hiperdino i Carrefour Express (50% en ambdós casos). A la zona de caixes, en el 95% dels casos hi havia indicacions per separar als clients; al 94%, el personal estava separat dels clients per una mampara i en el 98% portava mascareta.

El pitjor valor, dins de les cadenes més importants, de nou va estar a Covirán amb un 75% d'ús de mascaretes. Altres cadenes, fora ja de les grans, on es van apreciar problemes en la seva utilització pel personal de caixa van ser Unide, Coaliment i Pobles cap.

Les mampares a les caixes es van trobar en més de l'90%, i només Covirán (63%), MES (82%), Lupa (83%) i Gadis (88%) no van arribar a aquest percentatge de presència. Pel que fa a la indicació de separació de clients a la cua per pagar, els pitjors resultats es van donar a Covirán (38%), seguit molt de lluny per Supecor (75%).