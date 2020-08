Baralla en un vol d'Amsterdam a Eivissa per negar-se a utilitzar mascareta

Una baralla va tindre lloc divendres passat a bord d'un vol de la companyia KLM de l'aeroport de Schiphol (Amsterdam), quan dos passatgers ebris es van negar a posar-se una mascareta, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. En un vídeo que va penjar a Twitter The Mic High Club Luchtvaart Podcast, dedicat a l'aviació, es veu un violent forcejament entre diversos passatgers que acaba amb un d'ells a terra, subjectat entre alguns.





"Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!"Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ??



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask ??#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9