Gerro d'aigua freda de l'OMS: potser mai existeixi una vacuna contra la COVID

Test d'una possible vacuna contra la covid-19 EP

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmat que, malgrat els avenços que s'estan produint en les últimes setmanes en el desenvolupament d'una vacuna contra la COVID-19, la veritat és que "no hi ha una bala de plata en aquest moment" i, ha afegit, "potser no l'hagi mai".

Tot i això, "mai és massa tard per donar-li la volta a la situació", ha afirmat en la roda de premsa celebrada aquest dilluns a Ginebra, on ha apel·lat als principis bàsics de la salut pública i el control de malalties per aturar els rebrots .

"Provar, aïllar i tractar pacients, i rastrejar i posar en quarantena els seus contactes. Informar, donar poder i escoltar les comunitats. Per a les persones, es tracta de mantenir la distància física, utilitzar una màscara, netejar-se les mans regularment i tossir amb seguretat lluny dels altres. el missatge per a les persones i els governs és clar: fes-ho tot. I quan estigui sota control, segueix endavant! ", ha recomanat el director de l'OMS.

"Aprenem tots els dies sobre aquest virus i em complau que el món hagi progressat en la identificació de tractaments que puguin ajudar a les persones amb les formes més greus de COVID-19 a recuperar-se", ha assenyalat.

Així mateix, ha reiterat la importància de seguir enfortint el sistema de salut; continuar millorant la vigilància, el seguiment de contactes i que els serveis de salut interromputs es reinicien el més ràpid possible; i mantenir les salvaguardes i el monitoratge en el seu lloc, "perquè aixecar les restriccions massa ràpid pot conduir a un ressorgiment".

Mascaretes



Aquesta setmana, l'OMS ha llançat un desafiament per a l'ús de les màscares amb socis de tot el món, encoratjant a les persones a enviar fotos d'ells mateixos usant-les. "A més de ser una de les eines clau per aturar el virus, la màscara ha arribat a representar la solidaritat", ha assenyalat.

A l'igual que els desafiaments Safe Hands i Healthy-at-home, va difondre més missatges positius sobre com tots tenen un paper en trencar les cadenes de transmissió.