Investiguen una festa en què un músic va escopir alcohol al públic a Torremolinos

La Junta d'Andalusia investiga les circumstàncies de l'esdeveniment que es van conèixer dissabte després d'un vídeo gravat en una discoteca de Torremolinos (Màlaga) on un integrant d'un grup musical escopia alcohol d'una ampolla als assistents, que no mantenien la mesures preventives. La policia ja investiga els fets en coordinació amb la Policia Local de Torremolinos després de les converses mantingudes dissabte entre la delegada del Govern i l'alcalde d'aquesta localitat malaguenya, José Ortiz, sobre un vídeo on s'observen comportaments que incompleixen «tota mesura de protecció i seguretat davant del coronavirus».

Després d'estudiar totes les circumstàncies de l'esdeveniment es determinaran les possibles responsabilitats que puguin derivar-se, van assegurar fonts de la Subdelegació. L'Associació d'Hotelers de Màlaga (Mahos) i nombrosos usuaris de Twitter van denunciar dissabte a les xarxes socials l'actuació musical d'aquest grup i van mostrar la seva repulsa i indignació amb els fets.

En un missatge a Twitter, l'associació va denunciar «la gravíssima irresponsabilitat» que s'observa en les imatges d'una discoteca, situada a Los Álamos, a la localitat malaguenya de Torremolinos. «Mostra una actitud negligent en plena pandèmia. Mai ampararem un atemptat així a la salut pública i reiterem el nostre compromís amb les normes sanitàries», va afirmar l'associació.

Al vídeo, que circula per les xarxes socials, es veu un dels components del grup bevent d'un ampolla d'alcohol i escopint contra els assistents, als quals tot seguit oferia la mateixa ampolla, tot això mentre ballava. En el fragment del vídeo també es veuen moltes persones sense mascaretes i sense mantenir la distància de seguretat.



La disculpa del músic

Després de les imatges difoses, els integrants del grup van divulgar un comunicat en el qual lamentaven els fets i afirmaven sentir-se «molt dolguts, avergonyits i penedits pels fets a causa de la situació que estem vivint».

Van afirmar ser els responsables d'allò succeït i van assenyalar que se senten en deute «amb els milers de companys de sector, artistes, públic, clients, professionals i altres persones que s'hagin sentit molestos pels fets».