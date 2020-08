Reunió entre Govern i Cs per parlar de la reconstrucció

El Govern es reunirà avui a La Moncloa amb una delegació de Ciutadans, segons va informar la formació taronja, que ja es va reunir amb l'executiu el passat 12 de juny. En la trobada s'abordaran assumptes relacionats amb els rebrots de la covid-19 i es farà una avaluació de les mesures socials i econòmiques aprovades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

A La Moncloa es reuniran la vice-presidenta primera, Carmen Calvo, i la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, amb una delegació de Ciutadans, encapçalada pel seu portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal. En la trobada hi participaran el secretari d'estat de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla, i el secretari general de la Presidència, Félix Bolaños.

D'altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va defensar que la taula de diàleg pugui celebrar-se «com més aviat millor» perquè «el diàleg sempre és bo», però creu que el context preelectoral «no l'afavoreix» i que ara «potser no és el millor moment». Iceta va lamentar que des del Govern «no hi ha hagut un interès real» per celebrar-la.

En aquest sentit, el vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, va retreure al primer secretari del PSC que «sempre busqui excuses per no afrontar la solució política al conflicte que hi ha a Catalunya». Aragonès va reiterar que perquè ERC s'assegui a negociar els Pressupostos cal que l'executiu convoqui aquesta eina de negociació.