Els Fanjul, la dinastia sucrera que podria acollir el monarca

Cobren intensitat els rumors sobre el possible trasllat del Rei Joan Carles a República Dominicana i creix la curiositat per la família Fanjul, la dinastia astur-cubana, una de les majors fortunes d'Estats Units, que ha aixecat un imperi amb el sucre, i sobre tot, per dos dels seus membres; els germans Pepe i Alfonso (Alfie) Fanjul, un demòcrata i un altre republicà, íntims amics del monarca emèrit des de fa dècades i que, pel que sembla, podrien prestar ajuda al Rei Joan Carles en aquests difícils moments. Des que el Rei Joan Carles anunciés aquest dilluns la seva intenció d'abandonar Espanya, i malgrat els rumors que el situaven a Estoril (Portugal), l'opció d'un "exili" caribeny sembla ara la més factible.

La relació entre els Fanjul i el monarca emèrit va començar a forjar-se en els estius de Mallorca, en les reunions organitzades per Cristina Macaya a casa seva. Pepe i Alfie porten anys sent amfitrions del pare de Felip VI en les seves propietats de Casa de Campo, a La Romana (República Dominicana), un "Sotogrande caribeny", en què recalen aristòcrates, polítics com Felipe González, multimilionaris i artistes com Marc Anthony o Beyoncé. Un estat dins el propi estat dominicà.

El fundador de la saga empresarial va ser l'asturià Manuel Rionda Polledo, que va emigrar a Amèrica en 1870, als 16 anys, i a què a Wall Street es va batejar com el "rei del sucre". Alfonso, Pepe i els seus germans Alexander i Andrés es van criar en una casa de barri del Vedado, a l'Havana, envoltats de quadres de Goya, Murillo, Caravaggio, Boucher, Lebrun i Sorolla, amb visites de personatges de rellevància com els ducs de Windsor. Una casa que el castrisme va requisar i va convertir en museu Nacional d'Arts Decoratives el 1964. El museu ha estat més tancat que obert, amb la sospita de la venda, per part de Govern, de les obres que estaven al seu interior.

El 1959, l'imperi industrial dels Fanjul a Cuba ocupava el tercer lloc en producció de sucre en el món. Era una de les famílies més adinerades de l'illa en els anys cinquanta i el més semblant a la noblesa en una república. Quatre enginys sucrers, una dotzena de cases, quatre edificis d'apartaments i un port eren alguns dels béns que conformaven el patrimoni de Lilian Gómez Mena i Alfonso Fanjul, pares dels empresaris que avui controlen l'empresa familiar a Florida.

En aquell 1959 la revolució castrista va suposar l'expropiació d'empreses i béns i l'exili. El 1960 els Fanjul, igual que van fer famílies com els Bacardí, van haver de tornar a començar. Avui subministren dos de cada tres cullerades de sucre que es prenen als EUA. Fanjul Corp és el refinador de sucre del món, amb una producció de 7 milions de tones a l'any. Els seus productes són venuts sota les marques Domino i Florida Crystals, entre d'altres.

Els Fanjul, sobre els quals s'han abocat acusacions d'explotació laboral en el seu negoci, es van estendre a la República Dominicana, el lloc més semblant a Cuba, quan van adquirir l'enginy sucrer Central Romana a la multinacional nord-americana Gulf & Western per 240 milions de dòlars . L'operació va incloure la compra de l'enginy -el més gran del món, amb una producció de 300.000 tones de sucre a l'any, i en el qual treballen unes 30.000 persones-, així com de 971 quilòmetres quadrats de canyars i els 28 quilòmetres de Casa de Campo, un dels 10 complexos residencials més luxosos del planeta, on diuen que podria mudar-se Joan Carles I.

Entre els Fanjul i els Borbó també pot buscar-se cert parentiu llunyà a través d'Edelmira Sampedro, que va ser comtessa de Covadonga per les seves noces amb Alfons de Borbó, primogènit d'Alfons XIII i oncle de Joan Carles. Edelmira era filla del milionari sucrer Pablo Sampedro i Ocejo, natural de Matienzo (Cantàbria), i de la cubana Edelmira Robato i Turro, filla de l'asturiana Edelmira Margarida Turro Rivera. L'avi d'Alfie, José Gómez-Mena, conegut com Don Pepe, es va casar en segones núpcies amb Elizarda Sampedro, germana d'Edelmira. Va arribar a ser ministre d'Agricultura de Cuba, fundador de la companyia destil·ladora San Nicolás i propietari de la Nova Companyia Sucrera Gómez-Mena. L'única filla de Don Pepe, Lilliam Gómez-Mena Seiglie, es va casar amb Alfonso Fanjul Estrada, el pare d'Alfie.

Alfie i Pepe, amics dels Bush i els Clinton, mantenen opinions polítiques oposades. El primer ha visitat Cuba en diverses ocasions i s'ha mostrat partidari de la finalitat de l'embargament. Va ser un dels 40 empresaris que va signar la carta enviada a Obama demanant la retirada de les mesures que impedeixen comerciar